Keçiörengücü - Balıkesirspor: 1-0
ANKARA, ()- STAT: Aktepe HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin Aylak KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 63 Rıdvan Şimşek), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 84 İshak Çakmak),...
ANKARA, ()-
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin Aylak
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 63 Rıdvan Şimşek), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 84 İshak Çakmak), Cem Ekinci, Madinda, Mendy, Kone (Dk. 89 Abdulkadir Kuzey)
BALIKESİRSPOR: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Mrsic, Otoo (Dk. 69 Malle), Kethevoama (Dk. 84 Anıl Taşdemir), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Abdülkadir Kayalı), Rahmi Anıl Başaran
GOL: Dk. 45 Kone (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Metin Uçar, İshak Çakmak, Mendy (Keçiörengücü) - Doğa İşeri, Malle (Balıkesirspor)
TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Keçiörengücü, evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Ankara temsilcisi bu galibiyetle puanını 14'e yükselterek namağlup unvanını korudu.
İki takım oyuncuları İstiklal Marşı sırasında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destekte bulundu.
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