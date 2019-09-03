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Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon aldı
ANTALYASPOR'da geçen sezon U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı Paul Mukairu, profesyonel futbol kariyerinde kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon alıp, hediye etti. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçen...
SPOR 03.09.2019, 12:25
ANTALYASPOR'da geçen sezon U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı Paul Mukairu, profesyonel futbol kariyerinde kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon alıp, hediye etti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçen sezon U19 takımında forma giyen Nijeryalı forvet Paul Mukairu, hazırlık kamplarındaki performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın gözüne girdi. Ligin ilk haftasındaki Göztepe ve ikinci haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ilk 11'de görev verdiği Paul Mukairu, 3'üncü maçında Konyaspor deplasmanında 78'inci dakikada oyuna girerek takımına beraberliği getiren golü attı.
Maçlardaki performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yanı sıra taraftarın da beğenisini kazanan Paul Mukairu, geçen sezon U19 takımında forma giyen arkadaşlarını unutmadı. Ligin ilk maçında Göztepe karşısındaki galibiyet sonrası futbolculara ödenen 50 bin lira primle ilk parasını kazanan Paul Mukairu, geçen sezon birlikte forma giydiği takım arkadaşlarına krampon hediye etti.
Profesyonel futbol kariyerindeki ilk parasıyla takım arkadaşlarının gönlünü kazanan Paul Mukairu, Konya deplasmanı dönüşünde Sportif Direktör Sedat Karabük ile geçen sezon oynadığı U19 takımının teknik sorumlusu Rauf Kolancı'yı ziyaret etti. Paul Mukairu, "Antalyaspor gibi güzel bir takımın oyuncusu olmamda antrenörlerimin büyük emeği var. Bunu ömrümce unutmayacağım" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçen sezon U19 takımında forma giyen Nijeryalı forvet Paul Mukairu, hazırlık kamplarındaki performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın gözüne girdi. Ligin ilk haftasındaki Göztepe ve ikinci haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ilk 11'de görev verdiği Paul Mukairu, 3'üncü maçında Konyaspor deplasmanında 78'inci dakikada oyuna girerek takımına beraberliği getiren golü attı.
Maçlardaki performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yanı sıra taraftarın da beğenisini kazanan Paul Mukairu, geçen sezon U19 takımında forma giyen arkadaşlarını unutmadı. Ligin ilk maçında Göztepe karşısındaki galibiyet sonrası futbolculara ödenen 50 bin lira primle ilk parasını kazanan Paul Mukairu, geçen sezon birlikte forma giydiği takım arkadaşlarına krampon hediye etti.
Profesyonel futbol kariyerindeki ilk parasıyla takım arkadaşlarının gönlünü kazanan Paul Mukairu, Konya deplasmanı dönüşünde Sportif Direktör Sedat Karabük ile geçen sezon oynadığı U19 takımının teknik sorumlusu Rauf Kolancı'yı ziyaret etti. Paul Mukairu, "Antalyaspor gibi güzel bir takımın oyuncusu olmamda antrenörlerimin büyük emeği var. Bunu ömrümce unutmayacağım" dedi.
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