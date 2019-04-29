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Kazada hayatını kaybeden Sural'ın stattan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

KAYSERİ () - Kayseri deplasmanı dönüşünde trafik kazasında yaşamını yitiren Aytemiz  Alanyaspor'lu Çek Futbolcu Josef Sural'ın dün stattan ayrılırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Spor Toto Süper Lig'in...

Kazada hayatını kaybeden Sural'ın stattan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

KAYSERİ () - Kayseri deplasmanı dönüşünde trafik kazasında yaşamını yitiren Aytemiz  Alanyaspor'lu Çek Futbolcu Josef Sural'ın dün stattan ayrılırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'da Çek futbolcu Josef Sural'ın da aralarında bulunduğu 7 futbolcu, kiraladıkları minibüsle döndü. Alanya'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Sural'ın Kayseri Kadir Has Stadyumu'ndan ayrılırken güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Sural'ın takım otobüsüne binmeyip, kiralık araca bindiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Güvenlik kamerasından görüntüler

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