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Kayyum atanan Rugby Federasyonu'nda Genel Kurul yapılacak

Ercan ATA - ANKARA / Türkiye Rugby Federasyonu'nun 28 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlık için Mustafa Pazan, Efe Kırmızıer ve Mustafa Aksu başkanlık için yarışacak. Başkan adaylığı için delegelerden...

Kayyum atanan Rugby Federasyonu'nda Genel Kurul yapılacak

Ercan ATA - ANKARA /

Türkiye Rugby Federasyonu'nun 28 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlık için Mustafa Pazan, Efe Kırmızıer ve Mustafa Aksu başkanlık için yarışacak.

Başkan adaylığı için delegelerden Mustafa Pazan 49, Efe Kırmızıer 26 ve Mustafa Aksu ise 58 imza topladı.

2 defa iptal edilen ve 3.'sü yapılacak olan Türkiye Rugby Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, Spor Tahkim Kurulu tarafından iptal edilmiş ve Spor Genel Müdürlüğü Avukatı Mehmet Aslan Kayyum olarak atanmıştı. Aslan, delege yapısını yeniden belirleyerek 8 delegenin oy kullanma hakkını iptal ederek federasyonu seçime hazırladı. 160 delegesi bulunan Rugby Federasyonu'nda 152 delege oy kullanacak.

Türkiye Rugby Federasyonu Olağan Genel ve Mali Genel Kurulu, 28 Ocak Cumartesi günü Spor Bakanlığı Konferans salonunda gerçekleştirilecek.

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