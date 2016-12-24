Kayserispor’un yeni başkanı Ahmet Yıldız oldu (YENİDEN)

KAYSERİSPOR’un olağanüstü genel kurulunda Başkanlığa kulüp futbol şube sorumlusu Ahmet Yıldız seçildi.

Görevinden bir süre önce istifa eden eski başkan Recep Mamur ve yönetim kurulu üyeleri genel kurula katılmadı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur ve yönetim Kurulu bir süre önce istifa etti. Bunun güzerine Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde yapılan genel kuruluna il yöneticileri ve eski yöneticileri gelmedi. Çoğunluğa bakılmaksızın az sayıda üyenin katılımıyla yapılan genel kurulda divan başkanlığına TÜFAD Kayseri Şubesi Başkanı Osman Yozgat ve sarı kırmızılı kulübün eski futbolcularından Mustafa Türkmen ve Mehmet Aşık, katip üye olarak seçildi. Divan Başkanı Osman Yozgat, ortaya çıkan tablonun, Kayserispor'a yakışmadığını söyledi.

Kayserispor'un faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kurulu raporunu okuyan Ahmet Yıldız, sarı- kırmızılı kulübe gösterilen ilgisizliğe tepki gösterirken şöyle dedi:

"1.5 milyonluk şehirde gördüğünüz gibi bir aday bile çıkmıyor. ' Recep Mamur gitsin' diyenlerin gözleri aydın. Hariçten gazel okuyanlar nerede ? Bu şehrin takımı maalesef yalnız bırakılıyor. Bu gidişat iyi değil. Yönetimin yardım ve destek çağırılarına kimse kulak vermedi. Bu durumu sorumlusu yönetimi yalnız bırakanlardır."

Kayserispor'un gelir ve giderinin 72 milyon TL olduğu belirtildi.

Genel kurulda seçim maddesine geçildi. Bu sırada kulüp başkanı Recep Mamur, Oğuz Ortaköylüoğlu ve Mehmet Hızlıer’in talip çıkmaması halinde görevine gelecek yönetim kurulunda bulunmayacaklarına dair verdikleri dilekçeler okundu. Divan heyeti yönetime aday olmadığı için genel kurulu kapatmaya hazırlandığı sırada Kayserispor Futbol Şubesi sorumlusu Ahmet Yıldız, yönetime aday olduğunu belirterek hazırladığı listenin oylanmasını istedi. Böylece liste genel kurul tarafından oylanarak Kayserspor’un yönetim kurulu belirlendi. Ahmet Yıldız'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda

Mehmet Hızlıer, Hüsamettin Üge, Ender taraf, Yusuf Üge, Mustafa Türkmen, Mehmet Polat, Arif Miraboğlu, Reşat Soy, Nail Kaya ve Mehmet Akı yer aldı. Yönetim kurulu üyeleri kısa süre içerisinde toplanarak görev bölümü yapacak.



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