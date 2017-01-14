Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor’un evindeki maçların biletlerine yoğun ilgi

KAYSERİSPOR’un, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Kadir Has Stadında oynanacak bütün iç saha maçları için başlatılan kombine bilet kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü. Kayserispor tarafından sezonun ikinci yarısı ve Ziraat...

Kayserispor’un evindeki maçların biletlerine yoğun ilgi
KAYSERİSPOR’un, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Kadir Has Stadında oynanacak bütün iç saha maçları için başlatılan kombine bilet kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü.
Kayserispor tarafından sezonun ikinci yarısı ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları için kampanya başlatıldı. Yapılan kampanyada Passolig kartlarına Batı Tribün için 100 TL, Doğu Tribün için 80 TL, Kuzey Kale Arkası tribünü için 20 TL yükleten herkes, sezon sonuna kadar Kayserispor iç saha maçlarını Kadir Has Stadı'ndan takip edebilecek. Kayserispor kulübü ile Passolig şirketi işbirliği ile; Passolig kartı olmayan Kayserispor taraftarları için, Cumhuriyet Meydanı'na stant açıldı. 30 Ocak'a kadar açık olacak stantta, kart temini ve bilet dolumu işlemleri yapılacak. Bu merkezden iç saha maçlarının tamamı için yükleme yaptıracak taraftarlara Kayserispor atkısı da hediye ediliyor. Bilet kampanyasına ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildi.

FOTOGRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55