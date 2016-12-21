Kayserisporlu futbolcular, şehit askerler için dua etti

KAYSERİSPORLU futbolcular, geçen cumartesi sabahı 14 askerin şehit olduğu bombalı terör saldırısının meydana geldiği yere giderek dua etti.Kayserispor yöneticileri, futbolcular ve teknik heyeti geçen cumartesi günü Talas Bulvarı'nda meydana gelen terör saldırısında şehit olan 14 asker için olay yerine gitti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için dualar edildi. Kayserispor Genel Koordinatörü Ahmet Yıldız, "Kayserispor camiası olarak Cumartesi günü gerçekleştirilen hain ve kahpece terörist eylemi kınamak için futbolcu kardeşlerimizle birlikte buradayız. Terör saldırısında şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.Kayserispor'un kalecisi Muammer Yıldırım ise "Çok üzücü bir durum. Hepimiz çok üzülüyoruz. Şehitlerimizin ailelerine Allah sabırlar versin. Benim burada devlet büyüklerimize söylemek istediğim bu olayların artık son bulmasını istiyoruz. Ne gerekiyorsa acilen yapılmasını istiyoruz. Ülkemizin barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Hergün korku ile yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.Kayserisporlu futbolcu Anıl Karaer de "Burada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok çirkin bir saldırı. Böyle saldırıların artık son bulmasını istiyoruz. Anaların ağlamadığı çocukların öksüz kalmadığı bir ülke ve dünya istiyoruz. Savaşarak hiçbir şeyin başarılamayacağını herkes biliyor. Vatan grevi yapan askerlerimize ve güvenlik güçlerimize Allah güç versin. Umut ediyorum bu terör saldırılarına karşı devletimiz ve biz milletçe gereken dersi veririz" diye konuştu.