Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Kayserisporlu futbolcular Başkan Bedir'in doğum gününü kutladı

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,() Kayserisporlu futbolcular 60'ncı yaş gününde başkan Erol Bedir'e ilginç bir pasta ile süpriz yaptı. Bir futbol topu üzerinde başkan Bedir ile birbirine kenetlenmiş sarı-kırmızılı oyuncuları gösteren 2 katlı...

Kayserisporlu futbolcular Başkan Bedir'in doğum gününü kutladı

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,()

Kayserisporlu futbolcular 60'ncı yaş gününde başkan Erol Bedir'e ilginç bir pasta ile süpriz yaptı.
Bir futbol topu üzerinde başkan Bedir ile birbirine kenetlenmiş sarı-kırmızılı oyuncuları gösteren 2 katlı pastayı oyuncuların ve yöneticilerin alkışları arasında kesen  Erol Bedir "Sizin bana vereceğiniz en güzel hediye, Kayserispor'un sezon bitiminde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmesidir" dedi.
KANA BIYIK SAKATLANDI
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maç için öğle saatlerinde Konya'ya doğru yola çıktı.
Sarı-kırmızılı takımda kart cezalısı Espinoza kafilede yer almadı. Bu arada sakatlığı geçmeyen, Kayserispor defansının önemli ismi Kana Bıyık'ta Konya deplasmanına götürülmedi. Ülkesinin milli takımına çağrılan Bıyık'ın sakatlığı nedeniyle, ülkesine de gidemeyeceği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314