Kayserispor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor’a 4-2’lik sonuçla mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, pazar günü sezonun son iç saha maçında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına start verdi. Trabzon deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan futbolcular salonda yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ısınma ve kondisyon çalıştı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Hikmet Karaman, "Her iki takımın da oyun anlayışını düşündüğümüzde bol gollü olabilir diye düşündürücüydü. Hem yediğimiz goller ki özellikle 1 ve 3’üncü gol önemliydi. Trabzonspor’un iyi pas trafiği ve daha istekli olduğunu gördük. Biz bunları yapmadık. Yapmadığımız zaman da başarılı olamadık. Skoru 2-0’dan sonra 2-2’ye getirmek kolay değil. 2-2’yi yakaladık, 30-40 saniye sonra gol yedik. Trabzonspor oyuna başladı 3 pasla golü buldu. Son haftalarda hem hatalı goller yiyoruz, hem de takım duruşu iyi değil. Mazeret kabul edemeyiz. Sakat ve eksik oyuncular olabilir ama ne olursa olsun geçmişteki kimlimize bürünmemiz lazım. Kendi sahamızda çok önemli bir maç oynayacağız, bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların antrenman sahasına gelişi

- Hikmet Karaman’ın konuşması

- Antrenman görüntüsü

- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)