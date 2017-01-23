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Kayserispor’da golcü Welliton'a af çıktı

KAYSERİSPOR’da kadro dışı bırakılan golcü Welliton’a, Beşiktaş kupa, Fenerbahçe lig maçı öncesi af çıktı. Tecrübeli oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın’ın onayı ile antrenmanlara başladı. Bu arada,Kayserispor, ismi...

Kayserispor’da golcü Welliton'a af çıktı
KAYSERİSPOR’da kadro dışı bırakılan golcü Welliton’a, Beşiktaş kupa, Fenerbahçe lig maçı öncesi af çıktı. Tecrübeli oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın’ın onayı ile antrenmanlara başladı. Bu arada,Kayserispor, ismi gizli tutan ön libero anlaşmaya vardı.
Kayserispor, Beşiktaş'la Perşembe günü saat 18.00'de oynayacağı kupa ve Pazar günü kendi evinde Fenerbahçe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekipte, Antalya kampına katılmadığı için süresiz kadro dışı bırakılan Welliton, teknik direktör Sergen Yalçın’dan özür diledi ve yeniden antrenmanlara başladı.
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Kayserispor’un futbol şube sorumluluğunu üstlenen yönetici Mehmet Çakmak Uyar, "Wellinton’un da aramıza katılmasıyla birlikte kadromuz nihai şeklini aldı. Şu anda anlaşmaya vardığımız, ancak kulübüyle bonservis sorununu çözmeye çalışan tecrübeli bir ön libero alıp, ara transferi sonlandıracağız. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının ardından gelen iki haftalık milli takım maçları arasındaki süreç bize uyum açısından ilaç gibi gelecek. Şampiyonluk adayı iki gözde kulüple, kendi evimizde ve taraftarımızın desteğiyle oynayacağız maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılmaya çalışacağız" dedi.
Öte yandan, Kayserispor’da yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın bugün bir görüşme yaptı. Ortak toplantıda yeni transferlerden sonra kadrodan gönderilecek oyuncuların durumu ele alındı. 8 yeni transferin ardından, mevcut kadrodan kendisine kulüp bulması istenen oyuncular belirlendi.

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