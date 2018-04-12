Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Kayserispor’da, Gençlerbirliği mesaisi neşeli devam ediyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ ()-KAYSERİSPOR pazar günü evinde konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcuların antrenman sırasında neşeli oldukları gözlendi. Ligde son 2 maçta...

Kayserispor’da, Gençlerbirliği mesaisi neşeli devam ediyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ ()-KAYSERİSPOR pazar günü evinde konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcuların antrenman sırasında neşeli oldukları gözlendi.

Ligde son 2 maçta kalesinde 9 gol gören Kayserispor, pazar günü saat 13.30'da Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor günü tek antrenmanla tamamladı. İdman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı – kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında istasyon, pas, yan top, şut ve çift kale maçı ile antrenmanı tamamladı.

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Muammer Zülfikar Yıldırım ve Silvestre Varela ile hafif sakatlığı bulunan Güray Vural antrenmana katılmadı. Trabzonspor maçı sonrası sakatlıkları nedeniyle takımla üç gündür antrenmanlara çıkamayan Deniz Türüç ve Stephane Badji takımla çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman sahasına gelişi

- Kayserisporlu futbolcuların teknik heyet ile konuşması

- Antrenman görüntüleri

- Genel detay

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314