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Kayserispor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
KAYSERİ, () - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu...
SPOR 07.11.2019, 17:15
KAYSERİ, () -
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra yapılan pas, istasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç ile antrenman sona erdi.
İki takımın mücadelesi cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak.
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