Kayserispor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ, () -



İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra yapılan pas, istasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç ile antrenman sona erdi.

İki takımın mücadelesi cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak.