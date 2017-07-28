Kayserispor’da Galatasaray öncesi son hazırlık maçı Tarsus’la

AVUSTURYA kampını ay sonunda tamamlayıp, 3 Ağustos’ta Kayseri’ye dönmeyi planlayan Kayserispor, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı Süper ligdeki ilk resmi karşılaşma için son hazırlığı, 8 Ağustos’da 3'üncü lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu özel maçıyla yapacak

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Avusturya kampının son derece yararlı ve olumlu geçtiğini, takımın uyum sorununu büyük ölçüde atlattığını söyledi. Bedir, "Teknik kadromuzun şu anda en büyük sorunu hepsi birbirinden kıymetli ve formda olan oyuncular arasından 11 çıkarabilmek. Eskiden dar kadro sorunumuz varken, şimdi çokluk içinden onbir çıkarma telaşındayız.

Bu elbette sevindirici bir olay. Zira, oyuncularımızın hepsi birbirinden iyi performans sergiliyor.

30 Ağustos’ta Katar takımı Lekhwiya ile oynayacağımız son hazırlık maçından sonra 31 Ağustos’da Türkiye’ye döneceğiz. Oyuncularımız 3 Ağustos’a kadar izinli sayılacak.

Daha sonra 6 Ağustos’ta sezon açılışı yaparak, oyuncularımızı taraftara tanıtacağız.

İki ünlü pop sanatçısı da bu etkinliğe renk katacak.

Oyuncularımız iki takım halinde özel gösteri maçı yapacak. 8 Ağustos’ta ise 3'üncü lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu ile özel maç oynayıp, Galatasaray’la yapacağımız sezonun ilk resmi maçına hazır hale geleceğiz’’ diye konuştu.

Başkan Bedir, defansın önemli isimlerinden Kana Bıyık’ın sakatlığı nedeniyle 4 gündür tedavi görüp, düz koşu yaptığını, Avusturya kampına katılan dünya yıldızı golcü Asamoah Gyan’ın ise Galatasaray maçına kadar hazır hale geleceğini sözlerine ekledi.