Kayserispor’da Fenerbahçe dışındaki maçlara sabit bilet fiyatı

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor ikinci yarı hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın nezaretinde Antalya'da sürdürüyor. Sarı kırmızılı kulüpte Fenerbahçe karşılaşması dışında 2'nci yarıdaki iç saha maçlarında tek fiyat uygulanacak.

Kayserispor Başkan adayı Erol Bedir, ikinci yarıdaki lig ve kupa maçları için bilet fiyatlarını belirlediklerini, iç saha maçlarında sarı kırmızılı taraftarın raylı sistem araçlarına passolig kartlarını göstererek ücretsiz bineceklerini açıkladı. Bedir, açıklamasında şunları söyledi:

"2016-2017 futbol sezonu ikinci yarısında Kayseri Kadir Has stadında 29 Ocak Pazar günü saat 19.00 da Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın bilet fiyatları batı Tribün 80 TL, açık tribün 60 TL, kuzey kale arkası 10 TL, güney kale arkası: 120 TL, misafir tribün ise 150 TL olarak belirlendi. Ancak, Beşiktaş Kupa maçı ve kalan iç saha karşılaşmalarında sezon bitene kadar passolig yüklendiği takdirde bilet fiyatları, batı tribün 100 TL, açık tribün 80 TL, kale arkası 20 TL olacaktır. Takımımızın içinde bulunduğu arzu etmediğimiz durumdan kurtulması, şehrimizde son günlerde esen olumlu havanın devam etmesi için değerli hemşerilerimizin bu davetimize olumlu cevap vereceklerine ve bütün maçlarımızda Kayseri Kadir Has stadını dolduracaklarına inanıyorum. Passolig kartı olmayan taraftarlarımızın, kart temini ve bilet doldurma işlemi için ulaşımı biraz zor olan stadımız yerine, şehrin merkezi bir yerinde (Meydan-Almer market yanı) kart satışı ve bilet doldurma merkezi oluşturulmuştur. 30 Ocak tarihine kadar hizmet verecek olan bu merkezde,iç saha maçlarının tamamı için yükleme yaptıran taraftarlarımıza, takımımızın 1 adet atkısı da hediye edilecektir.

Yine iç saha maçlarının olduğu gün passolig maçlarını gösteren hemşerilerimiz, Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın talimatıyla raylı sistem araçlarından ücretsiz istifade edeceklerdir".

YAZILANLARA İTİBAR ETMEYİN

Öte yandan, Kayserispor genel menajeri Ali Reşat Çağan, yaptığı yazılı açıklamada "2016-2017 sezonu ikinci yarı çalışmaları Antalya’da devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak, ulusal basınımızda çıkan ve özellikle yurt dışında top koşturan yabancı futbolcuların transfer konusunu da bizler gazetelerden okuyarak öğrenmekteyiz. Taraftarlarımızın ve camiamızın kulübümüzden bir açıklama olmadığı sürece çıkan transfer söylentilerine inanmamaları gerektiğini ve şeffaf yönetim anlayışımız ile camiamızı ve taraftarımızı sürekli bilgilendireceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Öte yandan Kayserispor'un deplasmanda oynacağı, Medipol Başakşehir karşılaşmasında Sakat Mabiala ve cazalı Deniz Türüç takımdaki yerlerine alamayacak.



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