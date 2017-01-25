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Kayserispor’da Beşiktaş kupa maçı ve kongre heyecanı

KAYSERİSPOR yarın Beşiktaş’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı ile kongre heyecanını aynı gün yaşayacak. Eski bir Beşiktaşlı olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, yeni transferlerden oluşan...

Kayserispor’da Beşiktaş kupa maçı ve kongre heyecanı
KAYSERİSPOR yarın Beşiktaş’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı ile kongre heyecanını aynı gün yaşayacak. Eski bir Beşiktaşlı olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, yeni transferlerden oluşan kadrosu ile gruptan çıkma mücadelesi verecek

Recep Mamur yönetiminin görevi bırakmasının ardından kısa süreliğine görev yapan Ahmet Lıldız başkanlığındaki yönetim kurulunun istifasının ardından bu gün çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak olağanüstü kongrede tek aday olarak Erol Bedir’in 18 kişilik yönetimi oylanacak. Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki ile il yöneticilerinin de verdiği destekle iki haftadır transfere şekil veren ve kulübün işlerini aksatmadan yürüten Erol Bedir yönetimi yasal olarak Kayserispor’da göreve gelecek

YENİ TRANSFER AĞIRLIKLI ONBİR

Devre arasında kadrosuna 9 yeni oyuncu katan Kayserispor’un Beşiktaş karşısına ara tranferlerden oluşan ağırlıklı bir kadro ile çıkacağı, sarı kırmızılı takımın muhtemel onbirinin Ali Ahamada- Hakan Aslantaş, Kana Bıyık, Douglas, Güray- N guemo, Rotman,Lawal, Varela- Deniz Türüç, Wellinton’dan oluşabileceği bildirildi. Bu a ev sahibi ekipte Afrika Kupasına giden Samba Sow ve Traore dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Passolig kartı bulunan sporseverler, saat 18.00’de başlayacak Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşmasını Kuzey alt-üst 5 TL, maraton 30-40 TL, güney alt tribün 60 TL, misafir tribünü 75 TL ödeyerek izleyebilecek.

MAÇ SAATİNDE ARALIKLI KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Kayseri Bölge müdürlüğü uzmanları, Kayserispor- Fenerbahçe arasında yarın saat 18.00’de başlayacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sırasında aralıklı olarak kar yağışı beklendiğini, yağış nedeniyle saat 18.00-20.00 arasında havca sıcaklığının sıfır ile 2 derece arasında gerçekleşeceğini ifade ettiler. Kadir Has Stadında oynanacak kupa maçı sırasında stadın ısıtma sisteminin devreye gireceği ve tribünlerdeki sporseverlerin üşümeyeceği, çim zeminde ise alttan ısıtma sisteminin çalıştırılacağı bildirildi.

Öte yandan, Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Çelik’in emriyle, Kayserispor- Beşiktaş kupa maçı nedeniyle raylı sistem saat 17.00-22.00 saatleri arasında passolig kartını gösterenlere stada ücretsiz olarak taşıyacak.

 

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