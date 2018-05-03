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Kayserispor’da Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() - KAYSERİSPOR, Spor Toto 32’inci haftasında konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı takım Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün Karpuzatan Kadir Has tesislerinde yaptığı...

Kayserispor’da Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() - KAYSERİSPOR, Spor Toto 32’inci haftasında konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı takım Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün Karpuzatan Kadir Has tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Marius Sumudica nezaretinde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon çalışması ile başladı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında yan top ve taktik çalışması yaptı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile izinli olan ve yurt dışına giden Deniz Türüç antrenmana katılmadı. Tedavisi devam eden Silvestre Varela takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Kayserispor'da  Beşiktaş maçı öncesi Güray'ın sakatlığı geçerken, defansın önemli isimlerinden stoper Christian Sapunaru ise gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceizalı durumda bulunuyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kayserisporlu futbolcuların antrenman öncesi hazırlıkları
- Antrenman Görüntüleri
- Yeni tesis inşaatında çalışan işçilerin antrenmanı izlemesi
- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)

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