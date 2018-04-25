Kayserispor’da Aytemiz Alanyapor mesaisi sürüyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() - KAYSERİSPOR, evinde ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında 28 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Kayserispor, çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında sporcular 5’e 2 pas çalışması ve yan top çalıştı. Takımın yan top çalışmasında sol kanattan kullanılan ortaları teknik direktör Marius Sumudica ve yardımcısı Margarit Gabi kullandı. Kayserispor’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Muammer Zülfikar Yıldırım antrenmana katılmazken, sakatlıkları bulunan Güray Vural ve Silvestre Varela salonda çalıştı.

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