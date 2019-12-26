istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Kayserispor’a hoca dayanmıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()- İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hikmet Karaman ve Samet Aybaba’nın ardından göreve gelen teknik direktör Bülent Uygun ile de yollar ayrıldı. 30 Ekim 2019 tarihinde Kayseri takımı ile anlaşan Bülent Uygun, sarı...

SPOR 26.12.2019, 14:10
Kayserispor’a hoca dayanmıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()-

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hikmet Karaman ve Samet Aybaba’nın ardından göreve gelen teknik direktör Bülent Uygun ile de yollar ayrıldı.
30 Ekim 2019 tarihinde Kayseri takımı ile anlaşan Bülent Uygun, sarı kırmızılı takımın başında 57 gün kalabildi. Kayserispor teknik direktörü olarak 7 lig, 2 kupa maçına çıkan Uygun 9 maçta 2 galibiyet alırken, ligde 2 galibiyet 5 yenilgi elde etti.
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bülent Uygun hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık, kendisine yeni kariyerinde yürekten başarılar diliyorum" dedi.
BÜLENT UYGUN'DAN AÇIKLAMA
Teknik direktör Bülent Uygun da, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Uygun şu ifadeleri kullandı;
"Kayserispor Camiası ve Spor Kamuoyu,
Finansal ve psikolojik açıdan tarihinin en zorlu döneminden geçen Kayserispor’un teknik direktörlük görevini, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveri ile kabul ettim.
Teknik direktörlük görevime gelmeden önce 10 maçta hiç galibiyeti yokken biz görev süremiz boyunca 7 lig maçı oynadık.
Bu karşılaşmaların 4’ü şampiyonluk yarışındaki takımlara karşıydı. Bu dönemde takımımızdan 9 futbolcu ayrılmayı tercih etti, 6 oyuncu ise sakatlığından dolayı sezonu kapattı.
İdmanlarda, maç toplantılarında, taktik toplantılarda ve Kayserispor takımı için mesai harcadığımız her noktada bir çok engelle karşılaşsak da, görev bilincimizle zaman – mesai kavramı gözetmeksizin, bu şehrin takımını nasıl yukarıya taşıyabileceğimiz konusunda ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık.
Yaşadığımız tüm imkansızlıklar içerisinde, görevi devraldığımızda takımımızın hiç galibiyeti yokken, süreç içerisinde aldığımız 2 değerli galibiyetin yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası’nda da özellikle altyapıdan takviye yaptığımız genç futbolcularımızın önemli katkısıyla son 16’ya kalmayı başardık.
Türk Futbolu’nun geleceğinde söz sahibi olma potansiyeli taşıyan bu gençlerimiz bizler için ayrıca gurur kaynağı oldular.
Tüm görev sürem boyunca, Kayserispor’un saha içi ve saha dışındaki ali menfaatleri, benim için herşeyin önünde oldu.
Gelinen noktada, yönetim kurulumuzun isteği doğrultusunda, yapılan karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibariyle ayrıldık.
Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan büyük Kayserispor Camiası’na, taraftarlarına, Bakanlarımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Sayın Taner Yıldız’a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr.Memduh Büyükkılıç’a, Başkanımız Berna Gözbaşı’na, Sportif Direktörümüz Sayın Bülent Bölükbaşı’ya, samimiyetlerine kalpten inandığım futbolcularımıza, yöneticilerimize, şehrin ileri gelenlerine ve tüm dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim."
Sezonun ilk yarısının son maçına Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı - kırmızılı futbolcular antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10