Kayserispor’a hoca dayanmıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()-



İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hikmet Karaman ve Samet Aybaba’nın ardından göreve gelen teknik direktör Bülent Uygun ile de yollar ayrıldı.

30 Ekim 2019 tarihinde Kayseri takımı ile anlaşan Bülent Uygun, sarı kırmızılı takımın başında 57 gün kalabildi. Kayserispor teknik direktörü olarak 7 lig, 2 kupa maçına çıkan Uygun 9 maçta 2 galibiyet alırken, ligde 2 galibiyet 5 yenilgi elde etti.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bülent Uygun hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık, kendisine yeni kariyerinde yürekten başarılar diliyorum" dedi.

BÜLENT UYGUN'DAN AÇIKLAMA

Teknik direktör Bülent Uygun da, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.

Uygun şu ifadeleri kullandı;

"Kayserispor Camiası ve Spor Kamuoyu,

Finansal ve psikolojik açıdan tarihinin en zorlu döneminden geçen Kayserispor’un teknik direktörlük görevini, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveri ile kabul ettim.

Teknik direktörlük görevime gelmeden önce 10 maçta hiç galibiyeti yokken biz görev süremiz boyunca 7 lig maçı oynadık.

Bu karşılaşmaların 4’ü şampiyonluk yarışındaki takımlara karşıydı. Bu dönemde takımımızdan 9 futbolcu ayrılmayı tercih etti, 6 oyuncu ise sakatlığından dolayı sezonu kapattı.

İdmanlarda, maç toplantılarında, taktik toplantılarda ve Kayserispor takımı için mesai harcadığımız her noktada bir çok engelle karşılaşsak da, görev bilincimizle zaman – mesai kavramı gözetmeksizin, bu şehrin takımını nasıl yukarıya taşıyabileceğimiz konusunda ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık.

Yaşadığımız tüm imkansızlıklar içerisinde, görevi devraldığımızda takımımızın hiç galibiyeti yokken, süreç içerisinde aldığımız 2 değerli galibiyetin yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası’nda da özellikle altyapıdan takviye yaptığımız genç futbolcularımızın önemli katkısıyla son 16’ya kalmayı başardık.

Türk Futbolu’nun geleceğinde söz sahibi olma potansiyeli taşıyan bu gençlerimiz bizler için ayrıca gurur kaynağı oldular.

Tüm görev sürem boyunca, Kayserispor’un saha içi ve saha dışındaki ali menfaatleri, benim için herşeyin önünde oldu.

Gelinen noktada, yönetim kurulumuzun isteği doğrultusunda, yapılan karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibariyle ayrıldık.

Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan büyük Kayserispor Camiası’na, taraftarlarına, Bakanlarımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Sayın Taner Yıldız’a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr.Memduh Büyükkılıç’a, Başkanımız Berna Gözbaşı’na, Sportif Direktörümüz Sayın Bülent Bölükbaşı’ya, samimiyetlerine kalpten inandığım futbolcularımıza, yöneticilerimize, şehrin ileri gelenlerine ve tüm dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim."

Sezonun ilk yarısının son maçına Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı - kırmızılı futbolcular antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.