Kayserispor, zorlu maçlar öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Efe Halil: "Zor süreçten geçeceğiz"

Kayserispor kupa maçında Beşiktaş, lig maçında da Fenerbahçe ile yapacağı maçlar için çalışmalarına hız verdi.

Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın nezaretinde yaptığı antrenman ile Perşembe Günü Beşiktaş, Pazar Günü Fenerbahçe ile yapacağı maça hazırlanan Kayserispor, soğuk havaya rağmen kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

EFE HALİL: "ZOR SÜREÇTEN GEÇECEĞİZ"

Antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Kayserispor'un Boluspor'dan transfer ettiği Efe Halil Özarslan, "Kayserispor şu an zor bir durumda inşallah el birliği ile takımı buradan çıkartacağız, onun için buraya geldik. Bu sene Sergen hoca ile takımı ligde tutup gelecek sene daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Yeni transferlerimiz oldu inşallah onların da katkılarıyla bu hafta karşılaşacağımız Fenerbahçe'den puan almak için çalışacağız. Önce Beşiktaş ile kupa maçı sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaral ile oynanacak olan lig maçında puanlar almak istiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar istediğimiz puanları alacağız" dedi.

Daha sonra söz alan Kayserispor'un deneyimli sporcularından Deniz Türüç, "Medipol Başakşehir ile zorlu bir maç oynadık. Takım tam oturmamıştı. Akhisar Belediyespor maçında takım çok iyi oynadık. Takıma iyi oyuncuların gelmesi benim için de iyi oldu. Sonuçta ne kadar iyi isim olursa sen de o kadar iyi oynarsın. Takım güçleniyor. İnşallah önce Beşiktaş maçında sonra da Fenerbahçe maçında bunun sonuçlarını alırız" dedi. Öte yandan kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Welliton dün Teknik Direktör Sergen Yalçın ile konuştuktan sonra düş koşu yapmıştı. Futbolcu bugün takımla antrenmanlara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayserisporlu futbolculardan Efe Halil Özraslan ve Deniz Türüç röportajı

-Antrenman ve kondisyon görüntüleri

-Genel detaylar

HABER: OKTAY ENSARİ - KAMERA: İLYAS KAPLAN/KAYSERİ,