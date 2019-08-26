Son Dakika
Kayserispor'un yeni transferi Adebayor Kayseri'de
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi. Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli...
SPOR 26.08.2019, 11:09
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi. Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, bugün 11.30'da Kayseri Havalimanı'na uçakla iniş yaptı. Togolu yıldız futbolcuyu İstikbal Mobilya Kayserispor Genel Sekreteri Fatih Çağlar Öcal karşıladı. Yıldız futbolcu, herhangi bir açıklama yapmadan kulüp tesislerine gitti. Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:55
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Konyaspor
|2
|2
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Galatasaray
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|1
|1
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|1
|0
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016