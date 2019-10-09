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Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu. Süper Lig'in ilk 7 haftasında; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da istifa eden teknik direktör Hikmet Karaman'ın yerine...

SPOR 09.10.2019, 19:57
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu.
Süper Lig'in ilk 7 haftasında; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da istifa eden teknik direktör Hikmet Karaman'ın yerine takımın başına Samet Aybaba getirildi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Samet Aybaba, paylaştığı fotoğrafının altına, "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun!" notunu düştü.

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