Kayserispor'un yenİ başkanı Erol Bedir

KAYSERİSPOR olaganüstü genel kurulunda, Kayserispor ve Erciyesspor kulüplerinde uzun yıllar yöneticilik yapan Dr.Erol Bedir Kayserispor'un yeni başkanı oldu. 900’e yakın üyenin katıldığı genel kurulda konukları klarnetli, darbukalı ve cümbüş ekibinin karşıladığı hayli renkli genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları verildi.Kadir Has Spor ve Kongre Merkezinde yapılan olaganüstü genel kurulda divan başkanlığını Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Erciyesspor Onursal Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç yaptı. Eski başkanlar ve yöneticilerinde aralarında bulunduğu üyeler, imzalarını atmak girdikleri uzun kuyruktan çıkıp, salona geçti. Kısa süreli başkanlık görevi yapan Ahmet Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından genel kurul, Divan Başkanı Büyükkılıç’ın Kayserispor’un bulunduğu yerden bir an önce kurtulması için şehir halkının el ele vermesi dileğiyle açıldı.Tek listenin oylanmasının ardından Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na Dr.Erol Bedir getirildi. Bedir, kongreye gösterilen ilginin devamını dileyip, "Şu anda konuşma değil, icraat yapma zamanı. Bu birlik ve beraberlik görüntüsü ile sezon sonunda hep birlikte güleceğiz. Süper ligde ara transferde en gözde oyuncuları, en başarılı teknik kadroyu renklerimize kattık. Kayserispor çakı gibi olacak. Size buradan söz veriyorum, sadece Kayserispor’a değil, şu anda durumu kötü olan Kayseri Erciyesspor'a da sahip çıkacağız. Bu güne kadar Kayserispor’a emeği geçen başkanından yöneticisine, futbolcusundan teknik adamına, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan Kayseri medyasına teşekkür ederiz" dedi.YENİ YÖNETİM KURULU 17 ÜYEDEN OLUŞTUSarı kırmızılı kulübün Kapalıkale taraftar grubunun kongre salonunda yaptığı "Hükümet düşer, enflasyon düşer ama Kayserispor düşmez" sloganı dikkat çekti. 21 kişiden, 17'ye düşürülen Kayserispor'un yeni yönetim kurulu Dr. Erol Bedir başkanlığında şu isimlerden oluştu:Erol Bedir (Başkan) Mehmet Dönmez, Mustafa Aksu, Orhan Taşçı, Naci Bedir, Mehmet çakmak Uyar, Bahadır Kul, Türker Horoz, Metin Özer, İsmail Çöl, Serdar maraşlıogil, Tufan koç, İshak Şahin Fazlıoğlu, Mehmet Cingi, Erhan Karacaoğlan, Mükremin Çepni, Hasan Eskici ".

