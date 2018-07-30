 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

Kayserispor'un sezon açılışı 4 Ağustos'ta

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()- Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sarı-Kırmızılı takımın 4 Ağustos'ta konserli bir etkinlikle sezon açılışını gerçekleştireceğini, yeni transferler dahil tüm oyuncuların tek tek taraftarlara tanıtılacağını...

Kayserispor'un sezon açılışı 4 Ağustos'ta

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()-

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sarı-Kırmızılı takımın 4 Ağustos'ta konserli bir etkinlikle sezon açılışını gerçekleştireceğini, yeni transferler dahil tüm oyuncuların tek tek taraftarlara tanıtılacağını açıkladı. 
Sarı-Kırmızılı kulübün Kadir Has Stadyumu'nda yapacağı yeni sezon açılış töreninde sanatçı Kenan Doğulu ile Bengü'de sahne alacak.
Kayseri, Erzurum ve Hollanda kamplarıyla sezona hazırlanan Kayserisporlu futbolcular, Hollanda kampı bitiminde 2 gün izin kullanarak, 2 Ağustos'ta Kayseri'de toplanacak. Şu ana kadar 4 bin 300 kombine bilet satışının gerçekleştirildiğini belirten ve sezon açılışının ücretsiz olarak izlenebileceğini dile getiren başkan Erol Bedir, ''2018-19 sezonu için lige 3 ayrı hazırlık kampı yaparak giriyoruz. Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam yönetiminde yararlı çalışmalar yapıldı. Noksanlarımızı lig başlamadan giderdik. 6 yeni futbolcuyla kadromuzu takviye ettik. Yeni sezondan beklentilerimiz fazla. Teknik kadromuzu ve oyuncularımızı 4 Ağustos'ta taraftarımızla tanıştıracağız'' dedi.
KAYSERİSPOR'DA GELENLER VE GİDENLER
Sarı-Kırmızılı takımda 2018-19 sezonunda gelen ve giden oyuncular şöyle: 
GELENLER : Trajonn Chery (Çin-Guizhou), Bilal Başaçıkoğlu (Feyenoord),Sakıb Aytaç (Antalyaspor), Rajko Rotman(Göztepe) H.Hüseyin Acar(Eskişehirspor), Bernard Mensah (Atletico Madrid) GİDENLER : Güray Vural, Ryan Mendes, Erkan Kaş, Stephane Badji, William Amorim, Dejan Meleg.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar