Kayserispor'un sezon açılışı 4 Ağustos'ta

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()-

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sarı-Kırmızılı takımın 4 Ağustos'ta konserli bir etkinlikle sezon açılışını gerçekleştireceğini, yeni transferler dahil tüm oyuncuların tek tek taraftarlara tanıtılacağını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulübün Kadir Has Stadyumu'nda yapacağı yeni sezon açılış töreninde sanatçı Kenan Doğulu ile Bengü'de sahne alacak.

Kayseri, Erzurum ve Hollanda kamplarıyla sezona hazırlanan Kayserisporlu futbolcular, Hollanda kampı bitiminde 2 gün izin kullanarak, 2 Ağustos'ta Kayseri'de toplanacak. Şu ana kadar 4 bin 300 kombine bilet satışının gerçekleştirildiğini belirten ve sezon açılışının ücretsiz olarak izlenebileceğini dile getiren başkan Erol Bedir, ''2018-19 sezonu için lige 3 ayrı hazırlık kampı yaparak giriyoruz. Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam yönetiminde yararlı çalışmalar yapıldı. Noksanlarımızı lig başlamadan giderdik. 6 yeni futbolcuyla kadromuzu takviye ettik. Yeni sezondan beklentilerimiz fazla. Teknik kadromuzu ve oyuncularımızı 4 Ağustos'ta taraftarımızla tanıştıracağız'' dedi.

KAYSERİSPOR'DA GELENLER VE GİDENLER

Sarı-Kırmızılı takımda 2018-19 sezonunda gelen ve giden oyuncular şöyle:

GELENLER : Trajonn Chery (Çin-Guizhou), Bilal Başaçıkoğlu (Feyenoord),Sakıb Aytaç (Antalyaspor), Rajko Rotman(Göztepe) H.Hüseyin Acar(Eskişehirspor), Bernard Mensah (Atletico Madrid) GİDENLER : Güray Vural, Ryan Mendes, Erkan Kaş, Stephane Badji, William Amorim, Dejan Meleg.

