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Kayserispor'un kaleci şanssızlığı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () KAYSERİSPOR, sol omzundan ameliyat olup sezonu kapatan file bekçisi Muammer Yıldırım'ın ve Konya deplasmanında son dakikada kırmızı kart gören Rumen kaleci Lung'un ardından Fenerbahçe maçında 3. kaleci Vedat Karakuş'a...

Kayserispor'un kaleci şanssızlığı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()

KAYSERİSPOR, sol omzundan ameliyat olup sezonu kapatan file bekçisi Muammer Yıldırım'ın ve Konya deplasmanında son dakikada kırmızı kart gören Rumen kaleci Lung'un ardından Fenerbahçe maçında 3. kaleci Vedat Karakuş'a kaldı.
Sezona 4 kaleciyle giren sarı kırmızılı takımda önce geçtiğimiz sezon direkt kaleyi koruyan Ali Ahamada ile yollar ayrıldı. İkinci yarının hemen başlarında sol omuzundaki sakatlık nedeniyle Muammer Yıldırım ameliyat oldu ve takımını sezon sonuna kadar yalnız bıraktı. Bunlar da yetmezmiş gibi Silviu Lung da Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan Süper Lig maçında kırmızı kart görünce, file bekçiliği sezona 3. kaleci olarak başlayan Vedat karakuş'a kaldı.
Özel milli maçlar nedeniyle verilecek aradan hemen sonra Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada, sarı kırmızılı takımın kalesini Vedat'ın koruması kesinleşirken, yedek olarak da U-19 takımından bir kaleci alınacak. 
Öte yandan, kaleci Vedat bu sezon Kayserispor'un Süper lig maçında forma giyemedi. Türkiye Kupası'nda Bursa'da sarı kırmızılı takımın Yeşil Bursaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada fileyi korudu. Vedat Karakuş ağırlıklı olarak 10 U-19 karşılaşmasında forma giydi

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