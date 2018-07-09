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Kayserispor'un 2'nci kampı Erzurum'da

Oktay ENSARİ / KAYSERİ ()-  Kayseri'de 1'inci kamp dönemini tamamlayan Kayserispor, yarın Erzurum Palandöken'de 2'nci kamp dönemine başlayacak.  Kayserispor, Erzurum kampında 11 Temmuz'da Altınordu, 13 Temmuz'da ise Hatayspor'la  özel...

Kayserispor'un 2'nci kampı Erzurum'da

Oktay ENSARİ / KAYSERİ ()- 

Kayseri'de 1'inci kamp dönemini tamamlayan Kayserispor, yarın Erzurum Palandöken'de 2'nci kamp dönemine başlayacak. 
Kayserispor, Erzurum kampında 11 Temmuz'da Altınordu, 13 Temmuz'da ise Hatayspor'la  özel maç yapacak. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sarı-kırmızılı oyuncuların bu akşam Erzurum'da olacaklarını, yarından itibaren teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde çalışmaların başlayacağını söyledi. Erzurum kampı öncesi Şamil Çinaz'ın ayağında hafif bir sakatlık bulunduğunu, onun dışında tam kadro 2'nci hazırlık kampının süreceğini belirten başkan Bedir, ''Oyuncularımız 15 Temmuz'a kadar Erzurum'da kamp yapacak. Kaldığımız otelin sahasında 11 Temmuz'da saat 17.30'da önce Altınordu, sonra da 13 Temmuz'da yine aynı saatte aynı yerde Hatayspor ile hazırlık karşılaşmaları yapacağız. Erzurum kampı 15 Temmuz'da sona erecek. Futbolcularımız 18 Temmuz'da Hollanda'nın Ermelo Kasabası'nda son kampa girecek" dedi
Kayserispor Başkanı Bedir, teknik kadronun 4 yeni transfere ek olarak yeni oyuncu isteyip, istemeyeceğinin Hollanda kampında belli olacağını sözlerine ekledi. 

(FOTOĞRAFLI)

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