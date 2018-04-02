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Kayserispor U21 – Fenerbahçe U21: 1-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() STAT: Sümer 1 Nolu HAKEMLER: Ceyhun Panba (xxx), Muhammed Enes Eskici (xxx), Serhat Yıldırım (xxx). KAYSERİSPOR U21: Sefa (xxx), Devlet (xx), Serkan (xxx), Uğurcan (xx), Kerimcan (xx), İsmet (xx), M.Furkan (xx) (Dk.90...

Kayserispor U21 – Fenerbahçe U21: 1-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()

STAT: Sümer 1 Nolu
HAKEMLER: Ceyhun Panba (xxx), Muhammed Enes Eskici (xxx), Serhat Yıldırım (xxx).
KAYSERİSPOR U21: Sefa (xxx), Devlet (xx), Serkan (xxx), Uğurcan (xx), Kerimcan (xx), İsmet (xx), M.Furkan (xx) (Dk.90 Harun x), Meleg(xxx) (Dk.74 Mehmet Akif xx), Emirhan (x), Erdem Onur (x), Alim Aykut(xx) (Dk.86 İlker x).
FENERBAHÇE U21: Ahmet (x), Shala (x) (Dk.66 Hüseyin x), Muhammet Ömer (x) (Dk.14 Erdem x), Yiğithan (x), Andreas (x), Onur (x), Hasan (x), Serhat (x) (Dk.46 Abdullah (x), Boris Rapaıc (x), Muhammed Samed (x), Yusuf (x).
GOL: Dk.57 Meleg (Kayserispor U21)

TFF U21 Ligi 27'nci hafta kapanış maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Kayserispor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 57'nci dakikada Kayserispor sağ kanattan korner kazandı. Köşe vuruşunda top kimseye çarpmadan ağlarla buluştu: 1-0. 27'nci hafta sonunda Fenerbahçe 49 puanla üçüncü, Kayserispor ise 28 puanla 14'üncü sırada yer aldı.

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