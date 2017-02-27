Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın:"Lig bizim için daha önemli"

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda perşembe akşamı 20.30'da Fenerbahçe'yle karşılaşacaklarını belirten Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, ''Bizim için önemli olan hafta sonunda oynayacağımız lig maçı'' dedi.

Fenerbahçe kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, "İki haftada çok önemli iki maç oynayacağız. Kupada Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Sonra peşinden üç gün sonra çok önemli bir lig maçına çıkacağız. Bahane olarak söylemek istemiyorum ama, üç gün içinde iki önemli maç ama bize ağır gelecek. Kupada mücadelesi yüksek bir maç oynayacağız. Ligdeki dururumuz belli. Fenerbahçe maçından üç gün sonra Kasımpaşa ile çok önemli bir maça çıkacağız.

Bize sıkıştırılmış bir program gibi geldi. Hafta sonu karşılaşacağımız Kasımpaşa kupa maçını iki gün oynayacak. Onlar beş gün dinlenme fırsatı bulurken biz üç gün dolmadan lig maçına çıkacağız. Bizim açımızdan adaletsiz bir program olarak duruyor, bu program. Ligdeki konumumuzdan dolayı kupa ve lig maçı ağır gelebilir. O nedenle bu iki maçta bütün sporcularımızı kullanmamız gerekebilir. Biz lige önem veriyoruz. Kasımpaşa maçı bizim için olmazsa olmaz bir lig maçı.

Kupada da devam etmek istiyoruz. Kupada iki dörtlü grubun zor tarafında duruyoruz. İki kulvarda da iddialıyız ama üç günde iki maç pek adil değil. Ligde iyi oynuyoruz, kazanıyoruz ama kurtulmaktan kurtulduk diyemeyiz. sporcularımız inanılmaz bir duruş sergiliyorlar, müsabakalarda. Ama şu anda ligde düşmekten kurtulduk diyemeyiz. Kırmızı çizgiye en yakın takım biziz. Kurtulduk diyemeyiz ama önümüzde oynayacağımız 12 maç var performansımızı devam ettirebilirsek ama dediğim gibi üç günde iki maç, zor. Bunu bahane olarak söylemiyorum ama programın bek doğru yapıldığını söyleyemem. Bu iki maçta taraftar çok önemli. Zaten onlar bize gereken desteği veriyorlar. Çok iyi itici güç oluyorlar. Onlara çok ihtiyacımız var. Taraftar, sporcular ve yönetim bakımından inanılmaz bir uyum sağladık. Hep birlikte önümüzdeki iki maçta da anlımızın akıyla çıkarız" dedi.

Antrenman öncesi açıklama yapan Deniz Türüç, "Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bizim için her maç önemli. Biz maç maç bakıyoruz.

Lig maçında olduğu gibi Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz" diye konuştu.

Takımın tecrübeli isimlerinden Hakan Aslantaş, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Lig maçında aldığımız farklı galibiyet bu maçı daha zor kılacaktır. O maç Fenerbahçe için darbe niteliğinde olmuştu. Bizim için önceliğimiz lig. Kupada da nereye kadar gidersek iyi olur. Biz 34’üncü hafta sonunda gülen taraf olmak istiyoruz. Takım içinde bir gevşeme bir rahatlama yok. Ayrıca şehirle takımın bütünleşmesi de çok güzel. Kupada da elimizden geleni yapacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır'' dedi.



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