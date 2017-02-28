Kayserispor taraftarından kombine koyruğu

LİGİN 2'nci yarısında ard arda galibiyetler alan Kayserispor’un taraftarı, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda perşembe akşamı Fenerbahçe'yle oynayacağı müsabaka için passolig kuyruğuna girdiler.

Sarı kırmızılı takım, teknik sorumlu Sergen Yalçın yönetiminde aldığı Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında da Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek 13'üncü sıraya yükseldi. Türkiye Kupası’nda Perşembe günü 20:30’da kendi evinde karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserissporlu taraftarlar da üst üste zorlu rakiplerden alınan puanlarla umutlandılar.

Taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı’na kurulan bilet satış noktası önünde passolig ve kombine biletlerden alabilmek için uzun kuyruklar oluştular. Taraftarlar, sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.



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