Kayserispor, tam yol ileri

SÜPER ligde kendi evinde Bursasspor'u da yenerek, 3 maçlık bir seri yakalayan Kayserispor'da bahar havası yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte yönetim ve teknik kadro değişikliği sonrası üst üste gelen galibiyetler sevinç yaratıp, taraftarları birbirine kenetledi. Kayserisphor Başkanı Erol Bedir "Hızımızı almışken, maç maç düşünüp, ligde ve kupada tam yol ileri gideceğiz" dedi.

Kayserispor'un Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Bursaspor galibiyeti taraftarı sevince boğdu. Karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve protokol mensupları da bu sevince ortak oldu. Sarı kırmızılı atkılarıyla taraftarla birlikte Bakan ve protokol mensupları da sahada galibiyet sevinciyle tur atan oyuncuları alkışladı.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN TEBRİK

Kayserispor'un yeniden şekillenmesinde önemli rol oynayan Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, karşılaşma sonrası kulüp başkanı Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kırmızılı futbolculara ve taraftara teşekkür etti. Kayserispor’un ligin 2'nci yarısında 5 maçta 10 puan topladığına dikkat çeken Özhaseki" Birkaç haftalık maratonda alınan sonuçlar yüzümüzü güldürüyor. Bir taraftan Kayserispor camiası sevinirken tabi ki Kayseri'yi seven herkeste seviniyor. Çocuklar adeta destan yazıyor. Bir mucize ortaya koydular. Sanki ilk dönemin sonunda düştü diye göze batan ve herkesin dillendirip yazdığı Kayserispor Allah’a şükürler olsun bugünlere geldi. Hepimizin bildiği gibi bir yönetim krizi vardı. Önceki yönetimde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Giden kimselere kötü söz söyleyecek halimiz yok. Yıllarca emek veren insanlara teşekkür etmek lazım. Şimdi yeni bir yönetimimiz var. Burada herkes elini taşın altına koydu. Bu sonuçlardan sonra seyircilerde stada gelmeye başladı. Allah razı olsun "diye konuştu.

SERGEN YALÇIN'A DAKİKALARCA TEZAHÜRAT

Bursasspor maçı nedeniyle, Galatasaray galibiyeti sonrası haftayı izin yapmadan geçiren sarı kırmızılı oyunculara, pazartesi gününe kadar izinverildi. Kayserispor başkanı Erol Bedir, "Takımımızın başarısında teknik kadromuz ve oyuncuların birbirine uyumu hele hele taraftarımızın muhteşem desteği, medyamızın moral verici yayınları, Kayseri protokolünün yanımızda olması bize olumlu katkı yaptı. Şımarmadan yolumuza devam edeceğiz. Daha önümüzde çok maç var" dedi.

Öte yandan, Kayserili futbolseverler, maç sonrası tribünleri terk etmeyip, soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik eden teknik direktör Sergen Yalçın'ı yeniden sahaya çağırdı. Yaklaşık 15 bin taraftarın doldurduğu stada çıkarak, kale arkası tribüne giden Sergen’e "Kayseri, seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapıldı



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