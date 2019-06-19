Kayserispor Sözcüsü Taşçı: Gidenlerin kalitesinde futbolcu alınacak

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Ayrılan futbolcuların yerine en az gidenler kalitesinde futbolcular alınacaktır. Transfer komitesi titizlikle çalışmalarını yapıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'un basın sözcüsü Orhan Taşçı, 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Taşçı, sezonun tamamlanmasının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını hatırlattı. 22 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa 1 hafta sonra çoğunluğa bakılmaksızın genel kurulu gerçekleştireceklerini kaydeden Taşçı, transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

'TRANSFER KOMİTESİ TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR'

Orhan Taşçı, bazı futbolcuların takımdan ayrıldığını hatırlatarak, "Sözleşmesi biten futbolcular oldu. Bizimle sözleşmesi devam eden futbolcular var. Bu bir süreç. Sözleşmesi biten futbolcular ayrılabiliyor, bu işin doğasında var. Ayrılan futbolcuların yerine en az gidenler kalitesinde futbolcular alınacaktır. Transfer komitesi titizlikle çalışmalarını yapıyor. Sonuçta sahaya 11 kişi ile çıkılıyor. Geçen sene itibari ile sezonun ikinci yarısında transfer yasağımız vardı, buna rağmen ligi ilk 10 takım arasında tamamladık. Biz kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Olumsuzluk yaşanmasına rağmen bizim açımızdan başarılı bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyoruz" dedi.

'TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN'

Sarı kırmızılı taraftarlara seslenen Taşçı, şöyle konuştu:

"Taraftarımız rahat olsun. Takımımıza uygun, çok maliyetli olmayacak şekilde transferler yapacağız. Takımda yaşanan olumlu durumlar da var. Benim de titizlikle üzerinde durduğum tesis konusu var. Yıllardır aynı tesiste bulunuyoruz. Kayserispor’a yakışır bir tesisin inşasına başlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan tesis var, tamamlanmak üzere. İnşallah sezon başından itibaren bu tesislere geçmeyi düşünüyoruz. Şimdi A takımın kaldığı tesisi de futbol akademisine çevireceğiz. Yapacağımız iki ek saha ile beraber tesis altyapıya devredilecek. Türk futbolunun kurtuluşunun bu olacağını düşünüyorum. Altyapıdan yeterli derecede futbolcu yetiştirmek zorundayız. Bunun bilincinde olarak çabalayacağız."



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