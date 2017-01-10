Kayserispor sorunlar yumağı ile boğuşuyor

KAYSERİSPOR Başkan Adayı Erol Bedir, uzun bir süredir idari ve maddi sorunlar yaşayan kulübün borç batağında olduğunu ve sorunlar yumağı ile uğraştığını belirtti. Bedir, transfer yasağına yol açan 12 milyon TL borç bulunduğunu, geçmişten gelen ve hem FIFA'lık olan hem de CAS'a taşınan 50 sorunlu dosya yüzünden ise eski oyunculara toplam borcun 47 milyon TL olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Kayserispor'un halen karşı karşıya olduğu sorunları Kayseri halkı ve sporseverlerle şeffaf olarak çözeceklerini söyleyen Başkan adayı Erol Bedir, kamuoyuna yaptığı açıklamaya ''Uzun bir süredir idari ve maddi sorunlar yaşayan kulübümüz bunun sonucu olarak 2016-2017 futbol sezonunu ilk yarısını hiç de razı olamayacağımız 16. sırada tamamlamıştır. Bu duruma tahammül edemeyen şehrimiz, yöneticilerimiz ve bu konuda taşın altına elini sokmayı kabul eden diğer Kayseri sevdalılarının çalışmaları sonucu idari kriz sonlandırılmış, Kayserispor'un büyüklüğüne yakışan bir teknik kadro ile anlaşılmıştır. Kadromuzda bulunan futbolcu grubu ile görüşülmüş, yapılan ödeme ve motivasyonlarla birlikte kampın huzurlu ve aktif bir şekilde devam etmesi sağlanmıştır'' diyerek başladı.

Dr. Erol Bedir, 2.yarı hazırlıklarıyla birlikte takımı bulunduğu durumdan bir an önce yukarılara taşıyacak 4-5 futbolcu takviyesi konusunda da ciddi çalışmalar yapıldığını, alınması düşünülen ve transferleri son aşamaya gelen bu oyuncuların bonservis ve futbolcu ödemeleri konusundaki sıkıntıların aşıldığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

KAYSERİSPOR'UN 50 FUTBOLCUYLA SORUNU VAR''

''Bu aşamada;yeni transferler yapıp,lisans çıkarabilmemiz için T.F.F. 'da bulunan ve geçmiş 3-4 yıldan bu yana devam eden bazı dava dosyaları önümüze engel olarak çıkmaktadır. Şöyle ki; Halen T.F.F'de ; Futbol ailesini ilgilendiren = 31 dosya=23 milyonTL bedel, FIFA ve CAS = 10 dosya = 13 milyon, diğer ve ilave 9 dosya =11 milyon olmak üzere 50 dosya ve 46 milyon borç bulunmaktadır. Bunlardan transfer yapmamızı engelleyen 13 kesinleşmiş dosyanın karşılığı 12 milyon TL'dir. Toplam = 50 dosya=47.000.000 TL kesinleşmiş veya takipte dava bulunmaktadır. Bu davalardan futbol ailesini ilgilendiren ve transfer yapmaya engel 13 dosya kesinleşmiş ve bunların toplam karşılığı 10-12 milyon liradır. Özetle, sadece federasyonda olan ve kulübümüze direkt bir katkısı olmayacak yaklaşık 47.000.000 TL'lik dava dosyalarından 10-12 milyon bölümünün 31 ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi durumunda yeni oyuncularımıza lisans çıkarma konusunda da bir engel kalmayacaktır. Geçmiş yıllardan gelen ve anlaşma yoluna gidilmeden direkt alacak olarak kazanılan bu bedellerin ödenmesi konusunda her türlü girişim devam etmektedir.2017 yılbaşı itibariyle, Kayserispor konusunda tüm kademelerimizde kenetlenen yetkililerimiz en kısa zamanda bu problemi çözmek için ellerinden gelen gayreti göstermektedirler. Mevcut futbolcularımızın da geçmişten kalan veya sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 30 milyon TL civarı bir ödemenin bulunması ve kulübümüzün 2017 sezon sonuna kadar tüm alacaklarının temlikli oluşu da düşünülüp, futbolcu dışı borçlarında tahmini olarak buna eklenmesi herhalde tabloyu daha net olarak ortaya koyacaktır.

Buna rağmen, yukarıda da izah edildiği üzere Kayseri ve Kayserispor, bütün bu problemleri çözecek güce sahiptir. Kayserimizin büyük değeri olan kulübümüzü daha yukarılara taşımak için başta onursal başkanlarımız Bakanımız Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir belediye başkanımız Mustafa Çelik olmak üzere tüm şehir ve yöneticiler olarak en üst düzeyde çalışılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 40-50 milyon TL, önümüzdeki sezondan itibaren 70-80 milyon TL olacak olan sadece naklen yayın ve federasyon gelirleri dikkate alındığında iyi bir planlama ile normalde bu sıkıntıların olmaması gerekmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için elden gelen gayret gösterilmektedir. Şeffaf bir yönetim ve bunun karşılığı olan problemlerin bütün açıklığıyla siz değerli hemşehirlilerimiz ve taraftarlarımızla paylaşma prensibinden hareketle kamuoyuna saygıyla arz olunur.''