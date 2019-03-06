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Kayserispor, Rizespor hazırlıklarına hız verdi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25’inci haftasında konuk olacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti. Ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkartan sarı kırmızılı takım cumartesi...

Kayserispor, Rizespor hazırlıklarına hız verdi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25’inci haftasında konuk olacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.
Ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkartan sarı kırmızılı takım cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş maçı öncesi annesinin rahatsızlığı nedeniyle Hollanda’ya giden Tjaronn Chery takıma katıldı. Futbolcular ve teknik kadro ile teknik direktör Hikmet Karaman antrenman öncesi Chery’den annesinin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar. Futbolcular yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında ısınma ve topla yürüme yaptı. Sarı kırmızılılar antrenmanın 2’nci kısmında hücum ve savunma çalıştı. Takımın savunmasında görev alan Kana Biyik bir süre kaleye geçerken, takım arkadaşlarının şutlarını başarı ile geçiştirdi. Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu ve Bernard Mensah sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadılar. 4 gün özel izinli olan Chery düz koşu yaptı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcuların antrenman öncesi hazırlıkları
- Mülteci çocukların teknik direktör Hikmet Karaman ile sohbeti
- Chery ile teknik direktör Hikmet Karaman’ın konuşması
- Antrenman görüntüsü
- Genel detay

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