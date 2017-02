Kayserispor mucizesi (2)

KAYSERİSPOR Kulüp Başkanı Erol Bedir, Kayserispor’un son 5 hafta da topladığı 13 puanla ikinci yarının lideri konumuna yükseldiği belirterek, başarıda önemli katkısı olan 25 bin taraftarı 2 Mart’ta Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına davet etti.

Kulüp Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada, Kayserispor’un ligin ilk yarısında 12 puan toplayıp 16'ıncı sırada bitirmesinin şehirde üzüntü yarattığını ancak yapılan yönetim, teknik heyet değişiklikleri ve takıma yapılan futbolcu takviyeleriyle başarının geldiğini belirtti. 5 maçta 13 puan toplayarak ikinci yarının lideri konumuna yükselen Kayserispor’un aldığı başarılı sonuçlarla nefes alma imkanı bulduğu ifade etti. Başkan Bedir yaptığı yazılı açıklama da şunlara değindi:

"Kayserispor’un aldığı başarılı sonuçlar Türkiye’nin gündemine çeşitlilik katmıştır. Bu ilgi ve 5 maçlık da olsa oluşan sportif başarı bizi mutlu etmekle birlikte, ligde oynanacak daha 12 müsabakanın olduğunu, henüz oynanmamış olan maçların her türlü sonucu getirebileceğini bilmekte, aynı ciddiyet ve titizlikle önümüzdeki maçlara hazırlanmaktayız. Bu maçlardan birincisi 2 Mart’ta sahamızda Fenerbahçe ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı olacaktır. Her zaman, her yerde ve her şartta oynamayı göze almış ve hiçbir bahaneye sığınmayan yönetim anlayışımızla bu maça da çıkacak, inşallah bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak, yetkililerden, yazılı ve sözlü olarak istediğimiz, insanlığın en müstahak olduğu değerler olan "Adalet-Eşitlik" talebimiz maalesef karşılanmamıştır”

Ligin 23'üncü haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa’nın da Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final mücadelesi verdiğini ancak Kasımpaşa’nın Salı günü, Kayserispor’un Perşembe günü maç oynayacağına dikkat çeken Başkan Bedir, "Kıymetli rakibimiz Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupasında oynayacağı maçtan 5 gün sonra karşımıza çıkacak. Takımımız Kayserispor ise Ziraat Türkiye Kupasından sonra Kasımpaşa’ya karşı mücadele edecek. Bu konu ile ilgili yetkililere müracaatımız oldu, ancak kabul edilmedi. Konunun incelenmesinde, maçların bu şekilde oynanmasının ve talebimizin kabul edilmemesinin hiçbir sportif kural veya adalet ilkesine uymadığı anlaşılacaktır. Bununla birlikte konuyu fazla büyütmek ve gündemi değiştirmek gibi bir düşüncemiz olmadığından Perşembe'de olsa, hangi şartlarda da olsa çıkıp mücadelemizi verecek, taraftarımızın da desteği ile inşallah başarılı olacağız" diye konuştu.

Başkan Bedir son olarak 2 Mart’ta Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında 25 bin taraftar beklediklerini belirtti. Başkan Bedir, deplasmanda karşılaştıkları Galatasaray ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlarına da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.