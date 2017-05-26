Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemiyoruz

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, bu sezon çok sıkıntı çektiklerini, ancak ligde kalmayı başardıklarını belirterek gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Bedir, ''Şimdiden gelecek sene bu sıkıntıları yaşamak...

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemiyoruz

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, bu sezon çok sıkıntı çektiklerini, ancak ligde kalmayı başardıklarını belirterek gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Bedir, ''Şimdiden gelecek sene bu sıkıntıları yaşamak istemediğimizden, neler yapabiliriz diye uğraş içindeyiz'' dedi.
Takım Karabükspor ile yapılacak müsabaka için çalışmalarına devam ederken, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Kulüp başkanı Erol Bedir, bu sezonda çok sıkıntılar çektiklerini belirterek, ''Çok şükür Konyaspor galibiyeti ile birlikte tüm sıkıntımızı üzerimizden attık. O maçta ligin panetini aldık. Son üç haftaya rahat girdik, artık bir korkumuz kalmadı. Yine de mücadelemize devam ediyoruz. Herhalde sezonun ilk yarısında biri çıkıp 'Kayserispor ligde kalmayı garantileyecek' deseydi, 'bu iyi değil, soğukta kalmış herhalde' diyebilirlerdi. Yönetim, medya ve taraftar olarak bir araya geldik ve takımı buralara kadar getirdik. Kafada ligi bitirmek olmaz. Adınızda Kayseri varsa her ne olursa olsun, elinizden geleni yapmak zorundasınız. Biz de onu yapmaya çalışacağız. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Karabükspor ve son hafta evimizde oynayacağımız Medipol Başakşehir maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligi bu şekilde tamamlayacağız'' diye konuştu.
Başkan Bedir, ''Bir taraftan da şimdiden gelecek sene bu sıkıntıları yaşamak istemediğimizden neler yapabiliriz diye uğraş içindeyiz. Bir toplantı yaptık. Arkadaşlarımız alt yapı, stadyum, yeni tesisler ve diğer ufak tefek işlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeni sezonla birlikte çok daha iyi bir Kayserispor’u taraftarımıza izletmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bunu başarırız” ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in açıklaması

(Haber-Kamera:İlyas KAPLAN/KAYSERİ )

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246