Kayserispor kulübü Başkan adayı Bedir: Bize heryer kayseri

KAYSERİSPOR'un Başkan adayı Erol Bedir sarı kırmızılı kulübün internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Bedir "Yüreklirimizi birleştireceğiz. Artık, bize heryer Kayseri ''dedi.

Daha önce Erciyesspor başkanlığı ve Kayserispor'da uzun yıllar yönetim kurullarında görev yapan ve Kayseri'de özel bir hasteninin sahibi olan Dr. Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin hedeflerini ve genel kurulda resmen görevi alıncaya kadar yapacaklarını şöyle dile getirdi:

''Kayseri kamuoyunun bildiği üzere; başta sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere; Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Kayseri ve Kayserispor konusunda bilgi birikimi olup, Kayserispor'un mevcut durumundan ve gelecek günlerinden endişe eden, şehrimizin kanaat önderleri yaptıkları istişare sonucunda ilimizin adını taşıyan bu köklü kulübümüzün sıkıntılarını çözmek, şehri bu konuda harekete geçirmek ve süper lig 2'nci yarısında yeni bir ivme kazandırmak için, Kayserispor'un 19 ocakta yapılacak olağanüstü genel kurulunda şahsımın başkanlığında bir yönetim kurulu oluşturulması konusunda mutabakata varmışlar ve keyfiyet tarafıma tebliğ edilmiştir.

02 Ocak Pazartesi günü konudan haberimin olmasıyla birlikte; Mevcut kulüp yönetimden vekaletname alınarak kulüpteki rutin çalışmalar sürdürülmüş ve takım devre arası kamp için Antalya'ya gönderilmiştir.

Futbol Federasyona başvurarak geçmiş alacakları nedeniyle fesih talep eden yabancı futbolcularımızın alacakları hesaplanarak yatırılmış ve fesihler önlenmiştir. Futbolcumuz Nakoulma biz görevi almadan aynı nedenlerle fesih işlemi yapmış ve serbest kalmıştır. Ancak halen Nakoulma konusunda da sözleşme yenileme çalışmalarımız devam etmektedir.

Diğer futbolcularımızın, geçtiğimiz sezondan ve bu sezon ilk yarısından birikmiş ciddi miktarda alacakları mevcuttur. Ancak bu kardeşlerimizle de hafta sonuna kadar görüşmeler yapılacak ve alacaklarına istinaden ödemeler yapılacaktır.''

Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yarın takımın başında olacağına da değinerek '' Popüler ve köklü bir kulüp ola Kayserispor'umuzun başına Türk futbolunun efsane futbolcusu ve yeni jenerasyonun başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın getirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Sergen hoca, yarın takıma katılacaktır.

Sergen hocanın tespitleri sonucu, kulübümüzü daha yukarı çekebilecek şehrimize ve prensiplerimize uygun oyuncuların transferi konusunda da çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Tüm bu çalışmalara rağmen başarmanın sırrı, hemşerilerimizin bu çalışmaları yürekten desteklemeleri ve önerilerini bizimle paylaşmalarında yatmaktadır. Şehrin kenetlenmesi ve tek vücut haline gelerek,Kayseri Kadir Has stadını rakip takımların korkulu rüya haline getirmesi çok önem arz etmekte, deplasman maçlarında ise, ev sahibi takımların çok da rahat olmaması için "Bize her yer Kayseri" prensibi önem taşımaktadır. Başarı için, ayağa kalkmak için imkanlarımızdan önce yüreklerimizi birleştirelim'' sözlerini tamamladı.