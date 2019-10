Kayserispor, Kasımpaşa maçında galibiyet hedefliyor

SÜPER Lig'de hafta sonu kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayseripor'da teknik direktör Samet Aybaba, "İnşallah bu maçı taraftarımızın desteği ile iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" dedi.Ligin 8'nci haftasında Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Kayserispor, çalışmalarını Karpuzatan Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör Samet Aybaba, Türk futbolunun en büyük sorunlarından birinin ekonomik sorunlar olduğunu belirtti. Bu konuda arkadaşları ile konuştukları söyleyen Karaman, "İkinci sıkıntımız da ligin en altındayız. Geçmişte bazı şansız maçlar kaybetmişiz. Birlikte hareket etme özelliğini kaybetmişler. Hem o anlamda çalışıyoruz hem de yönetimle olan bağlarını güçlendirmek için çalışıyoruz. Her şey iyi gidiyor." diye konuştu."SEYİRCİMİZİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"Aybaba, Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Aldığı sonuçlara bakmayın. Kadroda küçük küçük değişiklikler yapacağız. Eksik bulduğumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tiplerini deneyeceğiz. Duran toplarla ilgili sıkıntımız var. Onlara çalışacağız. İnşallah bu maçı taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Artık eleştirme değil birlikte hareket etme zamanı. Takımın ligde kalması isteniyorsa, herkesin elini takıma uzatması lazım. Seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah iyi oynayıp kazanmak istiyoruz."Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptıktan sonra çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Geçen Eylül ayında belinden ameliyat olan Artem Kravets takımdan ayrı düz koşu yaptı.GÖREV DAĞILIMI YAPILDIBu arada, Hamdi Elcuman'ın başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kulüp basın sözcülüğü yapan Orhan Taşçı, Hukuktan Sorumlu Yönetici görevine getirildi. Basın Sözcülüğü'ne Maç Organizasyon ve Protokol'den sorumlu yönetici Mustafa Tokgöz getirildi. Tokgöz, kulüp tesislerinde dün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev değişiklikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tokgöz, "Futbolcularımıza hafta içi belli bir miktar ödeme yapıldı. Başkanımız sporcularla görüştü. Kulübün daha iyi yerlere geleceği ve ödemelerin de daha iyi durumda yapılacağını söyledi. Bunun içim hem yönetim kurulu hem de şehrin büyükleri çalışıyor. Bu sektör kurlara bağlı olarak çok büyüdü. Belki de Türkiye ekonomisinin kaldıramayacağı kadar büyüdü. Hemen hemen her kulüp borç içinde. Ülkenin ve Kayseri'nin içerisinde bulunduğu ekonomik duruma bakarsan başarılı geçti diyebiliriz. Daha fazla forma satışı olabilirdi. Ben yine de herkese teşekkür ederim. Her iş adamının belirle bir ödeme planı vardır. Burada sözünü tutmayan olursa o tartışılabilir" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün konuşması

-Samet Aybaba'nın konuşması

-Antrenman görüntüsü

-Genel detay