Kayserispor - Kasımpaşa: 3 - 2

Oktay ENSARİ / KAYSERİ ()

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), İbrahim Çaglar Uyarcan (xxx) Cem Hanoğlu (xxx)

KAYSERİSPOR: Silviu (xx)- Lopes (xx), Kana Bıyık(xxx), Sapunaru (xx), Erkan Kaş (xxx), Badji (xxx), Espinoza (xx)(Dk. 68 Şamil xx), Deniz Türüç (xx), ( Dk. 85 Güray Vural ) Mendes (xxxx), Umut Bulut (xxx), Artem Kravelts (xx) (Dk. 76 Asamoah Gyan x)

KASIMPAŞA : Ramazan (x) - Popov (x), Youssef (xx), Omeruo(xx), Veysel Sarı (x), Pavelka (xx), Neumayr (xx)(Dk. 64 Ahmet Ildız x), Koita (xx) Mensah (xx)(Dk. 82 İlhan Tepe ),Trezeguet (xxx) Diagne (xx) ( Dk. 67 Oliver Veigneau x)

SARI KART : Lopes, Sapunaru (Kayserispor), Pavelka (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART : Dk. 65 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

GOLLER: Dk. 3 Niagne, Dk. 90+4 Trezeguet (Kasımpaşa ) Dk. 13 Deniz Türüç, Dk. 75 Badji, Dk. 77 Umut Bulut(P) (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

3'üncü dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Neumayer'ın kullandığı korner atışında, Kayserispor defansının arasından sıyrılan Mbaye'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1

13'üncü dakikada sol çizgide topla buluşan Erkan Kaş'ın ortasında Deniz Türüç kafayla ağlarla buluşturup, skoru eşitledi: 1-1 İlk yarı bu skorla kapandı.

49'uncu dakikada Lopes, Kasımpaşa cezalanında kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Lopes kaleci Ramazan'ı geçmek isterken Omeruo araya girerek topu uzaklaştırdı.

51'inci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına ortasında Umut Bulut dokunamadı.

65'inci dakikada Kasımpaşa'dan Veysel Sarı, Deniz Türüç'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

75'inci dakikada Ryan Mendes,orta alandan aldığı topla tek başına Kasımpaşa ceza alanına girdi. Konuk takımın uzaklaştıramadığı topu Badji şutu direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

77'nci Mendes'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başında geçen Umut Bulut topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+4'üncü dakikada Sapunaru'nun Trezeguet'e yaptığı müdahale sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Trezeguet maçın skorunu tayin etti: 3-2.

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