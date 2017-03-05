Kayserispor - Kasımpaşa: 2-2

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, ()

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Mete Kalkavan (x), Esat Sancaktar (x), Aleks Taşçıoğlu(xx)

KAYSERİSPOR: Ahamada (xx)- Hakan Aslantaş (xx), Kana (xx), Mabiala (xx), Erkan Kaş (xx)- Samba Sow (xx) (Dk.90 N'guemo), Lawal (xxxx) (Dk. 85 Kubilay), Rotman (xxx), Deniz Türüç (xxxx), Varela (xxx)- Umut Bulut (xx)

KASIMPAŞA: Ramazan (xx)- Popov (xx), Veysel (xx), Titi (xx), Veigneau (xx)- Abdullah (xxx), Sadıku (xx), Eduok (xx) (Dk. 68 Turgut Doğan Şahin xx), Castro (xxx), Adem (xx) (Dk. 62 Tunay xx)- Koita (xxx)

GOLLER: Dk.25 Deniz Türüç, Dk. 73 Lawal (Kayserispor), Dk. 39 Koita,Dk. 90+3 (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Deniz Türüç, Rotman (Kayserispor), Adem Büyük, Tunay, Titi (Kasımpaşa)

KAYSERİSPOR, kendi sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarla birlikte karşılaşmayı kale arkası tribünden birlikte izledi.

11. dakikada Varela'yı ceza alanında arkadan müdahale eden Kasımpaşalı Titi düşürdü. Kayserispor bu posizyonda penaltı itirazında bulundu.

16. dakikakada Koita'nın ceza alanındaki sert şutunu kaleci Ahamada kurtardı.

25 dakikada Deniz Türüç yaklaşık 25 metreden ceza atışında düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

35. dakikada Koita'nın ceza alanında çaprazdan şutunda top az farkla auta çıktı.

39. dakikada Kana ile Koita arasında ceza alanındaki karşılıklı mücadeleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Kayserispor'luların itirazları arasında Titi, kullandığı penaltı atışıyla beraberliği sağladı: 1-1.

İlk yarı karşılıklı gollerle berabere kapandı: 1-1

73. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Lawal, kafayla fileleri havalandırdı: 2-1.

85 dakikada Tunay'ın şutunda top üstten auta gitti.

93 + 3'üncü dakikada Castro Tuna'nın ortasında topu kafayla ağlara bıraktı: 2-2.

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