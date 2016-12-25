Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 2-0

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, ()

STAT : Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx),Erdinç Sezertam (xx),İlker Takpak(xx)

KAYSERİSPOR:Muammer (xxx)- Levent (xx) (Dk.53 Stewanoviç xx), Mabiala (xxx), Kana Bıyık (xx), Anıl (xxx)- Mijaloviç (xxx), Samba Sow (xxx), Deniz Türüç (xxx) (Dk. 72 Murat Duruer xx), Nakoulma (x) (Dk. 88 Mert)- Umut Bulut (xxx), Welliton (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Adriano(xx)- Kerim (xx) (Dk.85 Hakan Aslantaş), Dany (x), Barış (xx), Latolevici (xx)- İlhan (xx) (Dk.19 Valeri Gaman xx) (Dk. 88 Lazareviç), Kokoloviç (xx), Ceyhun Gülselam (xx), Zec (xx)- Traore (xx), Yatabare (xx)

GOLLER: Dk.17 Deniz Türüç. Dk.83 Welliton (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk.15 Dany (Kardemir Karabükspor)

SARI KART: Deniz Türüç, Mabiala (Kayserispor), Barış (Karabükspor)

KAYSERİSPOR, haftalar sonra kendi evinde Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek puanını 12'ye taşıdı. Sarı kırmızılar ligde en son 21 Ekim'de Gaziantepspor karşısında galibiyet almıştı.

1. dakikada Latolevici'nin ceza alanı içindeki şutu Mabiala'ya çarparak kornere çıktı. Korner atışında Muammer topu çift yumrukla uzaklaştırırken, kısa süreli sakatlık yaşadı.

5. dakikada Traore'nin ofsayt pozisyonunda attığı gol geçersiz sayıldı.

8. dakikada Zec'in ceza alanı dışından şutunu kaleci Muammer,kornere attı.

12. dakikada Deniz Türüç ile Welliton paslaşmasında topa en son dokunan Welliton'un şutu kaleci Adriano'da kaldı.

15. dakikada Welliton'un vuruşunda Dany'nin havada olan kollarına çarpan topu hakem, penaltı ve kırmızı kart olarak değerlendirdi.

17 dakikada atışı kullanan Deniz Türüç topu ağlara gönderdi: 1-0.

18 dakikada Welliton ceza alanında Karabüksporlu oyuncuları tek tek çalımladı topu boş kale yerine, en zor olanı yaparak auta gönderdi.

23. dakikada Kayserispor ceza alanına giren Yatabare'nin şutunu kaleci Muammer kornere son anda çeldi.

İlk yarı bu skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle kapandı.

61. dakikada Nakoulma mutlak bir gol kaçırdı. Nakuolma çaprazdan rakip ceza alanına girdi. Şutu yandan az farkla boş kale yerine auta gitti.

83. dakikada Murat Duruer'in pasıyla Welliton ceza alanına girdi. Topu filelere gönderdi: 2-0.

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