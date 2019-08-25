Kayserispor, Kamerunlu Ntep'i transfer etti

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen Paul-Georges Ntep De Madiba (27) ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, dış transferde Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen Paul-Georges Ntep De Madiba ile anlaştı. Kamerunlu kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.

FURKAN İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon Çanakkale Dardanel forması giyen Furkan Polat ile de anlaşma sağladı. Genç futbolcu, takım sportif direktörü Erdal Kemaloğlu'nun katılımıyla 5 yıllık mukaveleye imza attı.