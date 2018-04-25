Kayserispor kalan 4 maçtan 7-8 puan bekliyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () - KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, kalan 4 maçta kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi.

Başkan Bedir, ''Kayserispor’umuzun kalan 4 maçından alabileceği 7-8 puan takımımızı istediği yere getirebileceği gibi; kalan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş -Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını düşündüğümüzde inanmak ve mücadele etmek kaydıyla şehir olarak bunu başarabileceğimizi görmemiz de mümkündür'' dedi.

Başkan Erol Bedir, 31'uncu haftaya girerken, rağmen süper ligdeki 18 takımın Karabükspor hariç 17 'sinin, kendi kulvarlarında ipi önde göğüslemek adına, müthiş bir "son düzlük koşusu" yaptıklarına dikkati çekti.

Başkan Bedir'in açıklamaları şu şekilde: ''İlk 4 takım şampiyonluk mücadelesi verirken, ikinci 5 takım Avrupa kupalarına katılabilmek için ter dökmekte, kalan 8 takım ise önümüzdeki sezonda süper ligde oynayabilmek için gayret sarf etmektedir. Bütün hedef ve arzulanan sıralamalar için sadece 4 maç kalmış olup, takımlar bu son düzlüğü en iyi şekilde değerlendirip, muhtemel puan ve 2'li, 3'lü, 4'lü averaj hesaplarını da yaparak kendileri için yeterli olabilecek skorları almaya çalışmaktadırlar. Yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu olarak şehirle bütünleşip, büyük taraftarımızın da içeride-dışarıdaki destekleriyle küme düşme hattından, Avrupa hedefini kovalayan bir takım konumuna getirdiğimiz takımımızın kalan 4 maçımızdaki performansıyla, bugüne kadar olduğu gibi Avrupa hedefimiz doğrultusunda da bizleri ve hemşehrilerimizi sevindireceğine inancımız tamdır. Kayserispor’umuzun kalan 4 maçından alabileceği 7-8 puan takımımızı istediği yere getirebileceği gibi; kalan maçlarımızı düşündüğümüzde (Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş -Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor) inanmak ve mücadele etmek kaydıyla şehir olarak bunu başarabileceğimizi görmemiz de mümkündür. 28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Kadir Has Stadı'nda, yani evimizde oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı bu zorlu sürecin ilk durağıdır.Rakibimizin puan durumu veya ligdeki sıkıntısının ne olduğuna bakmaksızın mutlak galip gelmeli ve 3 puanı hanemize yazdırmalıyız. Buna da gücümüz vardır. Her ne kadar maç günü ve saati çok elverişli değilse de şehrimizi temsil eden ve başarı için taraftar desteğine mutlak ihtiyaç duyan Kayserispor'umuza tribün katkısının en üst düzeyde verileceğine inanıyor ve bekliyoruz.''