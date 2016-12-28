Kayserispor, ilk yarıda hakemlerden şikayetçi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, () - KAYSERİSPOR, ligin ilk yarısında verimsiz bir periyot geçirdi. Sadece 3 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı ekip, en az gol atan (14) ekipler arasında yer aldı. 16 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi ile 12 puan toplayabilen Kayserispor düşme hattında yer alıyor.

Kayserispor Başkanı Ahmet Yıldız, bir hafta öncesine kadar sarı kırmızılı takımda futbol şube sorumluluğu yapıyordu. Takımın içini ve dışını en iyi bilenlerden biri olan genç başkan, ilk yarı değerlendirmesine, ''Kayserispor ne çektiyse, hakemlerden çekti'" diyerek başladı. Kayserispor Başkanı Ahmet Yıldız, ilk yarıyı 'ya şöyle özetledi:

''Kayserispor olarak sezona oldukça gençleştirilmiş bir kadro ile başladık. Geçen yıldan sadece takımın iskeletinde 3 oyuncu kaldı. Teknik direktör Hakan Kutlu ile çıktığımız yolda hocamızın gelecek gördüğü oyuncularla, Avusturya'daki hazırlık kampı sonrası yabancı oyuncular ve son olarak Galatasaray'ın Kayserili tecrübeli oyuncusu Umut Bulut'u renklerimize kattık. Fikstür güçlüğümüz, beklenmeyen sakatlıklar ve hakem hataları yüzünden en az 10 puan geride kaldık. Sezona Fenerbahçe, Galatasaray gibi şampiyonluk adaylarıyla berabere kaldık. Ancak, altı puanlık sayılabilecek karşılaşmaları kaybettik. İlk yarı değerlendirmesi yapacak olursak birincisi transfer ettiğimiz oyuncular arasında uyum güçlüğü yaşandı. İkincisi, beklenmedik sakatlıklar, üçüncüsü ise hakem hataları oldu. Düşünebiliyor musunuz bir maçta net 3 penaltımız verilmedi. Ancak, ikinci yarıda noksanlarımızı giderip, hedeflediğimiz yerlere ulaşacağız.''