Kayserispor ikinci kamp için Erzurum'a gidiyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ,()

Kayserispor'un kendi tesislerinde yaptığı 1'inci dönem kampı sona erdi. Sarı kırmızılı futbolcular pazartesi günü Erzurum'a giderek ikinci kamp dönemi hazırlıklarına başlayacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takıma 4 oyuncu kazandırdıklarını, 4 oyuncunun da ilişkilerini kestiklerini belirterek, ''Yeni sezon için şu anda kadromuzda kaleciler, Silviu Lung, Muammer Yıldırım, Vedat Karakuş; defans oyuncuları, Tiago Lopez, Oğuzhan Berber, Kana-Bıyık, Levent Günen, Oleksandır Kucher, Atilla Turan, Sakıb Aytaç, Cristian Sapunaru, orta saha oyuncular, Bernard Mensah, Fernando Boldrin, Şamil Çinaz, Gonzalo Espinoza, H. Hüseyin Acar, kanat oyuncuları, Deniz Türüç, Bilal Başaçıkoğlu, Silvestre Varela, Erdal Öztürk, forvet oyuncuları ise Artem Kravets, Umut Bulut, Asamoah Gyan. 2017-18 futbol sezonunda vermiş olduğumuz mücadele ve sezon sonunda elde ettiğimiz sıralama her ne kadar başarılı kabul edilse de, 2018-19 sezonunun daha zor şartlarda geçeceğini değerlendiren yöneticilerimiz, geçtiğimiz sezon devam ederken, bu sezon için takımdaki gidecek ve geleceklerle ilgili projesini uygulamaya hazırlamışlardır. Çok büyük bir ekonomik yük devralınırken, bunun karşılığında yönetimimize sıkıntıyı biraz da olsa hafifletecek hiçbir kaynak bırakılmamıştır. 2016-17 sezonunda takımda olup da, bir bedelle giden sadece Welliton vardır ve o da önceki dönemden alacaklarını alamadığı için sözleşmesini fesh edecek iken parası son anda yönetimimizce ödenmiş ve kulüpte tutulmuştur. Daha sonra ise haksız fesih yaptığı konusunda yönetimimizin ısrarlı takibi sonrası kulübümüze 1 milyon Euro ödemek zorunda kalmıştır. Bu oyuncu dışında önceki dönemde takımda olan ve dönemimizde gelir elde edilen başka oyuncu da yoktur. Özetle; göreve geldiğimizden önceki döneme ait ve ödeme makbuzlarıyla sabit olan (borcun aslı artı faizi artı kur farkı artı cezası artı vs. toplam 130-140 milyon TL ve bu borcun krediyle kapatılmasıyla birlikte oluşacak yıllık faizler, borcun yüzde 1'i nispetinde bile eskiden devredilen kaynak bulunmazken, hala konuşabilmek gerçekten takdire şayandır'' dedi.

Kayserispor Başkanı Bedir, şu ana kadar sarı kırmızılı takımdan Güray Vural, Ryan Mendes, Geoffrey Bia, William De Amorim, Dejan Meleg, Stephane Badji, Nikola Stanoviç ve Erkan Kaş'ın ayrıldığını, buna karşın Bilal Başaçıkoğlu, H. Hüseyin Acar, Bernand Mensah ve Sakıb Aytaç'ın transfer edildiğini ifade etti.

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