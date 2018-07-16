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Kayserispor, Hollanda yolcusu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,() Kayserispor, Erzurum'da gerçekleştirdiği sezonun 2'nci etap kampını tamamladı. Sarı kırmızılılar 3'üncü dönem kampı için Hollanda'ya gidecek İlk etap kampını kulüp tesislerinde yapan Kayserispor, ikinci...

Kayserispor, Hollanda yolcusu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()

Kayserispor, Erzurum'da gerçekleştirdiği sezonun 2'nci etap kampını tamamladı. Sarı kırmızılılar 3'üncü dönem kampı için Hollanda'ya gidecek
İlk etap kampını kulüp tesislerinde yapan Kayserispor, ikinci etap kampı için Palandöken'e geldi ve hazırlıklarını burada sürdürdü. Sezonun ilk hazırlık müsabakasını Altınordu ile oynayan Kayserispor karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı - kırmızılılar ikinci hazırlık maçında Hatayspor ile karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, sezonun 3'üncü etap kampı için 18 Temmuz'da Hollanda da toplanacak. Futbolcular Deniz, Bilal ve Varela'nın yanına bir kanat oyuncusu daha transfer etmek isteyen Kayserispor'da başkan Erol Bedir, "Şartlara uyarsa bir de fırsat transferi yapmak istiyoruz" dedi.
KENAN DOĞULU VE BENGÜ'LÜ AÇILIŞ
4 Ağustos'ta Kadir Has Stadında yapılacak olan organizasyonda Kenan Doğulu ve Bengü'nün sahne alması bekleniyor. Takım ve yönetim kurulunun taraftara tanıtıldıktan sonra Kayserisporlu futbolcular bir gösteri maçı yapacak. Başkan Bedir, "Geçen sene yaptığımız organizasyondan daha iyisini bu sezon yapacağız.  2 sanatçıyla kontağa geçtik. Yüzde 90 oranında anlaşıldı. Etkinlikte Kenan Doğulu ve Bengü sahne alacak" diye konuştu

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