Kayserispor hazırlık maçında güldü

Kayserispor - Altınordu: 3-2

ERZURUM () - Hazırlık maçında Kayserispor, Altınordu'yu 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Erzurum Yüksek İrtifa Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Altınordu karşılaşmanın ilk yarısını 21'inci dakikada penaltıdan Alican Özfesli ve 33'üncü dakikada Fatih Aktay'ın kaydettiği gollerle 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili bir oyun sergileyen Kayserispor, 70'inci ve 90'ıncı dakikada Umut Bulut ve 88'inci dakikada Şamil Cinaz'ın attığı gollerle skoru 3-2 yaptı ve karşılaşmayı kazanan taraf oldu.

Erzurum'da oynanan mücadeleyi Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve sarı kırmızılı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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