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Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig'in 7'nci haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde...
SPOR 03.10.2019, 12:40
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilk kısmında futbolcular topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın 2'nci bölümünde ise 3 gruba ayrılarak savunma ve hücum çalışmasında bulundu. İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı. Başkan Erol Bedir de yöneticilerle birlikte idmanı takip etti.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilk kısmında futbolcular topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın 2'nci bölümünde ise 3 gruba ayrılarak savunma ve hücum çalışmasında bulundu. İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı. Başkan Erol Bedir de yöneticilerle birlikte idmanı takip etti.
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