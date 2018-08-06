Kayserispor - Gençlerbirliği: 1-0

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()
STAT: Atatürk Yan Açık Saha
HAKEMLER: Erkan Özdamar (x), Engin Erdem (x), Soner Maraş (x).
KAYSERİSPOR: Lung (xx) (Dk.46 Muammer x), Lopes (xx) (Dk.84 Oğuzhan Berber x), Sakıb (x) (Dk.68 Atila x), Sapunaru (xx), Levent (x) (Dk.46 Kana-Biyik xx), Mensah (x) (Dk.38 Hasan Hüseyin x), Şamil (x) (Dk.46 Rotman xx), Deniz (x) (Dk.88 Erdal (x), Varela (x) (Dk.68 Gyan x), Chery (xxx), Umut (x) (Dk.46 Kravets x)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan (x), Zeki (x) (Dk.43 Ahmet Oğuz x) (Dk.73 Cosmin x), Alper (x) (Dk.46 Halil İbrahim x), Yıldırım Mert (x) (Dk.75 Berat Ayberk x), Dos Santos (x), Bekir (x) (Dk.70 Nadir x), Yasin (x), (Dk.70 Deniz x), Stephane (x), Railton (x), Ahmet İlhan (x) (Dk.55 Rahmetullah (x), Mert Nobre (xx) (Dk.62 Selçuk x)
GOL: Dk.52 (P) Deniz (Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
51'inci dakikada Kayserispor atağında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Gençlerbirliği futbolcusu Bekir'in topa elle mücadelesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Deniz Türüç penaltı atışında top ağlarla buluştu.1-0.
Karşılaşma Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
(FOTOĞRAFLI)