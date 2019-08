Kayserispor - Galatasaray maçının ardından

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-2 yenmesinin ardından maç sonrası her iki takımın teknik direktörü basın açıklaması yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tabii anlatması çok zor bir maç. Futbol dışı anlatmaya kalksak iş cezaya gider. Esasen geçen seneye bakmak lazım. Geçen sezon sonu hazırlanan senaryo sonrası her maç böyle. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar gibi değerli iki hakemden başladılar. Bu iki hakem itibarlı hakemlerdir. Galatasaray'ı yalnızlaştırılmaya yönelik algılaştırma yapılıyor. Galatasaray'a camiasına sesleniyorum. Bunun karşısında camia olarak bütün olmak gerekir. Çünkü tüm maçlara bakınız. Bugün maçta Galatasaray adına bir şey yok. Böyle bir şey var ki emek boşa. Bu kadar mesai, fedakarlık hiç sayılıp başka algılar yaratılmaya çalışıldıkça ve siz hedef gösterirseniz gelinen durum budur" ifadelerini kullandı.Karşılaşmaya değinen Terim, "Bugün çok da güzel bir maç oldu. Bugün kaybedebilirdik de. Kayserispor da kendinden beklenenden daha fazla mücadele etti. Sonuçta biz kazandık. 3 puan bizim için önemliydi. Puanlar telafi edilir ama oyun telafi edilmez. O yüzden oyunumuzun üstüne katarak devam etmeliyiz. 3 puan adına çok sevinçliyim" diye konuştu.Şampiyonlar Ligi kurasına değinen Terim, "Ben çok sevinçliyim. Çok iyi bir kura çektik. Şeker, lokum gibi bir kura. İyi durumda değillermiş. 2 tane 1 milyarlık bütçeli takımdan bahsediyoruz. Club Brugge bile 22 milyon Euro transfere para harcadı. Bizim harcadığımız 5-6 milyon. Biz büyük başarıların büyük takımları yenerek geldiğini bilen takımız. Avrupa'da her takım çok iyi. Galatasaray takımı buradan en iyi sonucu almak için çalışacak" şeklinde konuştu.Transferle ilgili de konuşan Terim, "Hiç kolay durumda değiliz. Herhangi bir oyuncuya para veremiyoruz. Satmadan oyuncu alamıyoruz. Bizim sadece santrfor ihtiyacımız yok. Onu da pazartesi akşamına kadar halledebiliriz. Ben 2 günde iyi şeylerin olacağına inanıyorum. İhtiyacımız var. Ayrıca bazı oyuncularla da ayrılabiliriz" dedi.İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "3-2 biten maçtan sonra takımımız 3 tane kırmızı kart gördü. Maçı teknik açıdan değerlendirmek çok zor. Hakemlerle ilgili maç öncesi bazı sözler söylenince insanın aklından bir şeyler geçiyor. İlk devreyi 1-0 önde tamamladık. İkinci devre Mensah'ın pozisyonu vardı. Onu atmış olsaydı rahatlayacaktık. Maçın içinde hakem kontrolünü kaybetti. Bence hakem skora damgasını vurdu. Maçın teknik analizi; bir penaltıdan gol yiyoruz, bir kendi kalemize atıyoruz, bir de 99'uncu dakikada gol yiyoruz" ifadelerini kullandı.

