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Kayserispor Galatasaray'dan çekinmiyor

SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında aldığı sonuçlarla dikkati çeken Kayserispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlarken sarı kırmızılı futbolcular, rakiplerinden çekinmediklerini söylediler....

Kayserispor Galatasaray'dan çekinmiyor
SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında aldığı sonuçlarla dikkati çeken Kayserispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlarken sarı kırmızılı futbolcular, rakiplerinden çekinmediklerini söylediler.
Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, ligdeki kalan tüm maçlara galibiyet arzusuyla çıktıklarını söyledi. Kafilenin yarın 16.15’de uçakla İstanbul’a gideceğini belirten Mehmet Çakmak Uyar, takımında Douglas dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmdağını açıklarken şunları söyledi:
"Bizim için büyük, küçük takım diye bir kavram yok. Tek arzumuz tüm maçlarımızdan puan veya puanlar alıp, ligde kalabilmektir. Rektaşımız ile oynayacağımız maça da o gözle bakıyoruz."
Mehmet Çakmak Uyar, Galatasarayla oynayacakları maçtan  sonra saat 22.35 uçağıyla Kayseri’ye döneceklerini, gelecek hafta cuma günü oynanacak Bursaspor maçı için oyunculara izin verilmeksizin futbolcularının kampa gireceğini söyledi.
KAYSERİSPOR’A DEPLASMAN DESTEĞİ
Bu arada, Kayserispor’a kentteki belediyeler ve odalardan deplasman desteği geldi. Başkan Erol Bedir önderliğinde valilik, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, meslek teşekküllerine yapılan bir haftalık ziyaretten sonra sarı kırmızılı kulübe, Pazar günü oynayacağı Galatasaray maçı dahil solmak üzere deplasman desteği geldi. Sarı kırmızılı kulübün Süper ligde kalan deplasman maçlarının giderlerini belediyeler ve odalar üstlendi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir "Yaptığımız seri ziyaretler sonrası , tüm Kayseri olarak Kayserispor’a gönülden destek olunması istenmiş, bu ziyaret ve görüşmeler, ev sahipliği yapan tüm kişi ve kuruluşlarca çok olumlu karşılanmış ve kulübümüze olan ilgi ve alakalarının artarak devam edeceğini dile getirdiler. Yönetimimizin gayret ve şeffaf yönetim devam ettiği müddetçe, her zaman yanımızda olacaklarını beyan etmişlerdir" dedi.
Kayserispor'un pazar günü İstanbul'da oynayacağı Süper lig maçı dahil olmak üzere , kalan deplasman maçlarının giderlerini Galatasaray maçında Ticaret Odası'nın, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Melikgazi Belediyesi'nin, Beşiktaş mücadelesinde Talas Belediyesi'nin, Antalyaspor maçında Organize Sanayi Bölgesi, Trabzonspor karşılaşmasında Kocasinan Belediyesi'nin, Kardemir Karabükspor mücadelesinde Sanayi Odası'nın karşılayacağı bildirildi.

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