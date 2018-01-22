Kayserispor - Galatasaray: 1-3

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, ()

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx),Bahattin Duran (xx),Tarık Ongun (xx)

KAYSERİSPOR: Silviu Lung (xx) - Lopes (xx), Kana-Bıyık(xxx), Sapunaru (xx)(Dk. 77 Asamoah Gyan x), Atilla (x)(Dk. 46 William De Amorim xx), Şamil Çinaz (xx), Badji (xx), Deniz Türüç (xx), Boldrin (x)(Dk. 46 Güray xx), Mendes (xx),Umut Bulut (xx)

GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (xx), Denayer (xxx), Serdar Aziz (xx), Latolevici (xx), Ndiaye (xx), Selçuk (xx)(Dk. 66 Donk xx), Feghouli (xxx)(Dk. 60 Tolga Ciğerci x), Yasin (xx)(Dk. 70 Sinan Gümüş xx), Rodrigues (xxx), Eren Derdiyok (xxx)

GOLLER: Dk. 51 Umut Bulut (Kayserispor) - Dk. 12 - Dk. 18 Eren Derdiyok, Dk. 90+1 Rodrigues (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Boldrin, Umut Bulut (Kayserispor),

Süper Lig 18'inci hafta maçında Kayserispor kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Galatasaray puanını 38'e yükseltirken, Kayserispor 30 puanda kaldı.

Kayseri'deki maçı, Galatasaray'ın çiceği burnunda başkanı Mustafa Cengiz de mazbatasını almamasına karşın tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesi Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ile kaleci Fernando Muslera, fanatik Galatasaraylı, 12 yaşındaki Cansu Demirduman'ı maç saatini bekledikleri otelde kabul ederek, kendisine forma hediye ettiler. Cansu, bu maç öncesi Doğan Haber Ajansı () aracılığıyla Galatasaraylı futbolculara seslenerek, kendileriyle tanışmayı çok arzuladığını bildirmişti.

Kadir Has Stadı'nı 28 bin seyirci doldurdu. Güvenlik nedeniyle Galatasaraylı taraftara ayrılan misafir tribünün yakınındaki güney üst tribününde iki blokta bilet satışı yapılmadı. Bin 800 kişilik misafir tribünde, ''Hayatımız Galatasaray, Hep Sana Koştum'' pankartları açıldı. 2 renktaş takımın mücadelesinde toplam bin 100 polis ve güvenlikçi görev yaptı.

Kayserispor taraftarı maç öncesi, ''Vatan sana canım feda '', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganı attı. Bu arada stadın hoperlörlerinden Atatürk'ün kendi sesinden ''Türk milleti çalışkandır'', ''Ne mutlu Türküm diyene'' sözleri dinletildi.

Umut Bulut, eski takımı Galatasaray'a karşı bu sezon Kayserispor forması altında ikinci kez kaptan olarak çıktı.

12'nci dakikada Galatasaraylı Eren'in Yasin'e attığı pası, Rodrigues kontrol ederek Kayserispor ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun arka direğe yaptığı ortayı Eren Derdiyok ağlarla buluşturdu: 0-1.

18'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Feghouli, Selçuk'un pasında sol kanatta topla buluştu ve Kayserispor ceza sahasına sokularak ortasını yaptı. Eren Derdiyok'a sadece topa dokunmak kaldı: 0-2.

45'inci dakikada Lopes sağdan Galatasaray ceza sahasına girdi. Çalımlarla kaleye yönelirken topu kaybetti. İlk yarı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile bitti.

50'nci dakikada Rodrigues'in pasıyla buluşan Feghouli, Kayserispor kalesine etkili bir şut gönderdi. Lung sağına giden topu uzanarak çeldi.

51'inci dakikada Kayserispor'lu Güray'ın Galatasaray ceza sahasına yaptığı ortaya Umut Bulut kafa vurdu, top ağlara gitti: 1-2.

56'ncı dakikada Diego Lopes'in getirdiği pasla Mendes ceza sahasına girdi. Lopes'in kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruş, yandan az farkla auta gitti.

63'üncü dakikada önce Şamil'in sonra Mendes'in şutlarını Muslera önledi.

72'nci dakikada Willam De Amorim'in şutu kaleci Muslera'da kaldı.

81'inci dakikada Donk uzun bir top gönderdi. Sinan Kayserispor defansının arkasına sarktı. Sinan'ın vuruşunu kaleci Lung son anda çeldi.

90+1'de Ndiaye topu taşıdı ve Rodrigues'e aktardı. Rodrigues, kaleci Lung'un yanından topu filelere göndererek maçın skorunu ilan etti: 1-3.

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